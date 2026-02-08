¡La Selección Valenciana sub14, campeona de España!

La Selecció Valenciana masculina sub14 se proclamó campeona del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas tras vencer por 0‑2 a Catalunya en la final disputada en la Ciudad del Fútbol de Zaragoza.

El primer gol llegó justo antes del descanso, cuando Liam Videla recibió un pase en profundidad por la banda derecha, superó a su marcador y definió cruzado ante el portero catalán. En la segunda mitad, Iker Vicent sentenció el partido tras una combinación rápida por el centro que rompió la defensa rival y le dejó un remate cómodo dentro del área.

Desde el inicio, la Selecció mostró control del balón y solidez defensiva, cortando los ataques de Catalunya y generando peligro constante con balones al espacio y transiciones rápidas. La defensa valenciana apenas concedió oportunidades claras y supo aprovechar las contras para marcar la diferencia.

Con esta victoria, la Comunitat Valenciana logra su segundo título nacional sub14, igualando a Catalunya en número de campeonatos, y confirma el gran trabajo de formación en sus categorías inferiores.