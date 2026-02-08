¡La Selección Valenciana sub14, campeona de España!
El conjunto de Adrián Navarro tumbó a Cataluña por 0 goles a 2 tras un gran partido
La Selecció Valenciana masculina sub14 se proclamó campeona del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas tras vencer por 0‑2 a Catalunya en la final disputada en la Ciudad del Fútbol de Zaragoza.
El primer gol llegó justo antes del descanso, cuando Liam Videla recibió un pase en profundidad por la banda derecha, superó a su marcador y definió cruzado ante el portero catalán. En la segunda mitad, Iker Vicent sentenció el partido tras una combinación rápida por el centro que rompió la defensa rival y le dejó un remate cómodo dentro del área.
Desde el inicio, la Selecció mostró control del balón y solidez defensiva, cortando los ataques de Catalunya y generando peligro constante con balones al espacio y transiciones rápidas. La defensa valenciana apenas concedió oportunidades claras y supo aprovechar las contras para marcar la diferencia.
Con esta victoria, la Comunitat Valenciana logra su segundo título nacional sub14, igualando a Catalunya en número de campeonatos, y confirma el gran trabajo de formación en sus categorías inferiores.
- Multa al Real Madrid antes de Mestalla
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero
- Corberán 'responde' a Arbeloa
- Las bajas condicionan al Valencia CF ante el Real Madrid: Corberán respalda a Foulquier y espera a Thierry
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo
- Pizzi se 'moja' con el Valencia-Real Madrid y el fichaje de Guido
- LaLiga suspende el Rayo Vallecano - Real Oviedo de Primera División