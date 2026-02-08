Las dos vías legales que peleará el Real Oviedo para sumar tres puntos ante el Rayo Vallecano en los despachos

La polémica por la suspensión del partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, está servida y continúa su escalada en los despachos. El Real Oviedo ha anunciado que está estudiando todas las vías legales y reglamentarias posibles para reclamar los tres puntos del encuentro celebrado en el Estadio de Vallecas que nunca llegó a disputarse, según recogió el diario AS.

LaLiga decidió aplazar el partido apenas cuatro horas antes de su inicio debido al mal estado del césped, que “no reunía las garantías necesarias para la integridad física de los jugadores”, según comunicó el organismo. La decisión se produjo cuando la plantilla, el cuerpo técnico y los aficionados ovetenses ya se encontraban en Madrid para el choque.

Acciones legales en preparación

Desde el club asturiano han dejado claro que “no renuncian a ninguna vía” para intentar que se les reconozcan los tres puntos del partido suspendido, un resultado que consideran justo ante lo que califican como negligencia del Rayo Vallecano y mala gestión de la organización del choque.

Los directivos ovetenses —incluidos el presidente Martín Peláez, el director deportivo Roberto Suárez y el director general Agustín Lleida— han expresado públicamente su intención de actuar tanto en el ámbito reglamentario como en el judicial. Esto incluiría presentar la reclamación de los puntos ante los organismos deportivos competentes y, de no prosperar, acudir a la justicia ordinaria por daños y perjuicios derivados de la suspensión.

Vallecas. / UEFA

La tesis del Oviedo

El club sostiene que el cambio de césped realizado pocos días antes del encuentro, unido a la falta de previsión ante las condiciones climáticas, constituyen una falta de diligencia grave que ha obligado a suspender el partido en un momento en que el equipo ya estaba desplazado y preparado para competir. Por ello, se apoyan en el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que contempla la posible pérdida del encuentro por parte del club organizador cuando se infringen las disposiciones sobre instalaciones y superficie de juego.

La reclamación de los puntos por parte del Oviedo también se basa en la alteración de las condiciones competitivas y el perjuicio deportivo y económico que esta situación ha generado, algo que el club considera injusto especialmente por su lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Reacciones y contexto

Desde el entorno ovetense hay malestar generalizado con cómo se gestionó la suspensión, tanto por parte del Rayo Vallecano como de LaLiga. En paralelo, el club ha habilitado mecanismos para recopilar información sobre los daños económicos sufridos por sus seguidores que ya habían iniciado el viaje a Madrid, reforzando así su argumentación en caso de demandas futuras.

Por su parte, el Rayo afronta también su propia tormenta interna tras lo ocurrido en Vallecas, aunque las críticas se centran más en la gestión del club local que en la reclamación ovetense.