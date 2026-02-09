Desde Inglaterra apuntan el nombre de Salah como sustituto de Cristiano

La etapa de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí no atraviesa su mejor momento; de hecho, es probablemente el peor desde su fichaje por el Al Nassr. El futbolista portugués lleva dos partidos sin jugar desde el fichaje de su excompañero Karim Benzema por el Al Hilal. El luso considera que la liga saudí no se comporta de la misma manera con todos los clubes pertenecientes al PIF y cree que el Al Nassr compite en desventaja frente a sus principales rivales.

Los aficionados del Al Nassr apoyando a Cristiano en su "huelga" / Al Nassr /X

La respuesta de la liga saudí

La Saudi Pro League (SPL) emitió este jueves un comunicado en respuesta al desplante de Cristiano Ronaldo.

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas, con sus propias juntas directivas, ejecutivos y dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos dentro de un marco financiero que garantiza sostenibilidad y equilibrio competitivo, aplicado por igual en toda la liga".

"Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club"

¿Quién suena como sustituto?

Desde Inglaterra, suena con fuerza el nombre de Mohamed Salah. El futbolista del Liverpool tampoco atraviesa su mejor momento desde que llegó a Anfield. Tras un notable bajón de rendimiento esta temporada y algunas suplencias, merecidas por su juego y no por su estatus, el egipcio se mostró visiblemente enfadado, incluso en zona mixta ante los micrófonos de TV2.

"Tenía buena relación con Slot, pero de repente, ya no tenemos ninguna relación" "Parece que alguien no me quiere en el club. No tengo que luchar todos los días por mi puesto, me lo he ganado"

Salah y Arne Slot con el Liverpool / EFE/ PETER POWELL

De acuerdo con The Mirror, El delantero, de 33 años, podría triplicar su salario actual de 400.000 libras semanales en el Liverpool si acepta la propuesta, poniendo así fin a su etapa de nueve años en Anfield. La cifra situaría al egipcio entre los futbolistas mejor pagados del mundo y reactivaría uno de los grandes sueños del fútbol saudí.

Contrato y negociación

Desde su regreso de la Copa Africana ha sido titular en todos los encuentros, confirmando su importancia dentro del proyecto del Liverpool. Su edad (33) y un contrato que se extiende hasta junio de 2027 plantean un escenario de negociación complicado. Arabia es consciente de que no se trata de una operación sencilla, aunque tampoco imposible.