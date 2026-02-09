Alarma en el Athletic por la lesión de Yuri: ¿Cuántas semanas estará de baja y qué partidos se perderá?

La temporada del Athletic Club no está siendo todo lo tranquila que le gustaría a Ernesto Valverde. Instalado en mitad de la tabla gracias a su polémica victoria en San Mamés frente al Levante UD, las lesiones han sido un constante durante todo lo que llevamos de campaña.

Las ausencias más relevantes han sido las de los hermanos Williams, Sancet y Laporte, además de haber contado con las bajas de Prados por grave lesión y Yerey tras su sanción por dopaje. A todo esto, constantes ausencias esporádicas que parecían llegar en los peores momentos hasta el punto de tener que tirar del filial más de lo esperado o recolocar a jugadores en otras posiciones. Este fue el caso de Yuri.

El zurdo es un fijo en su banda, aunque el fichaje de Adama Boiro de Osasuna se hizo con la intención de ir dosificando sus minutos para ir preparando su jubilación. Termina contrato a final de temporada, pero su rendimiento está siendo bueno tanto de lateral... como de central. Su carácter y fuerza física le han servido a Valverde para cubrir las ausencias de Yeray, Laporte, Vivian o Paredes en algunos momentos de apuro. Ahora le toca parar a él.

Ramazani y Yuri, durante una puja / JM López

Lesión de Yuri: ¿Qué partidos se perderá?

Corría el minuto 40 de la primera parte cuando Yuri se iba al suelo. Ya no podía más. Valverde introdujo a Adama y comenzó a temerse lo peor. ¡Otra baja más! Se trata de una lesión muscular en la pierna derecha que le hará perderse los próximos partidos. A falta de confirmación oficial, el jugador es baja segura para las semifinales coperas que este miércoles disputa el Athletic contra la Real Sociedad. La visita al Real Oviedo o el duelo de San Mamés ante el Elche son otros dos partidos en los que causará baja en el mejor de los casos.

Noticias relacionadas

Uno de los fichajes más caros de la historia del Athletic

El veterano jugador (36 años) hispanoargelino se ha ganado el puesto hasta el punto de ser el lateral izquierdo más fiable del Athletic en el presente siglo junto a Asier del Horno. Hay que recordar que los de San Mamés llegaron a abonar 25 millones de euros por el zurdo tras una temporada en el PSG.