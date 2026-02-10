Más de 500 días sin cortarse el pelo por el Manchester United

Hoy es el día 492 del reto TheUnitedStrandde no cortarse el pelo hasta que su club, el Manchester United gane 5 partidos seguidos. Parecía ser algo anecdótico y que un club como los red devils tarde o temprano acabaría logrando esa racha, pero el mal momento de los mancunianos se alarga hasta los 492 días sin ganar 5 partidos seguidos, 492 días sin cortarse el pelo.

Así empezó el reto

En octubre de 2024, el joven británico puso en marcha el reto cuando apenas contaba con unos pocos seguidores en redes sociales y con la convicción de que no se alargaría demasiado. El equipo atravesaba un momento complicado, sí, pero al fin y al cabo se trataba del Manchester United.

Hoy, la historia es muy distinta: suma 1,3 millones de seguidores y luce una melena que ya le cubre por completo el rostro, símbolo de un desafío que se ha vuelto tan viral como interminable.

Día uno del reto / TheUnitedStrand

La racha que puede acabar con el reto

Tras la marcha de Rúben Amorim del Manchester United, su sustituto, la leyenda del club Michael Carrick, ha devuelto la ilusión a Old Trafford. El nuevo técnico ha arrancado con pleno de victorias: cuatro triunfos en cuatro partidos, y además con un calendario nada amable.

Su debut fue de máxima exigencia, ante el Manchester City de Pep Guardiola, al que venció en casa llevándose el derbi. Después, el United viajó al Emirates Stadium para asaltar el fortín del Arsenal, líder de la Premier y hasta entonces invicto como local.

La racha continuó frente a la revelación del campeonato, el Fulham, y ante un habitual de la Champions como el Tottenham Hotspur, ambos duelos saldados también con victoria. Un inicio que ha disparado el optimismo entre los red devils… y que deja el reto de TheUnitedStrand más cerca que nunca de su desenlace.

El vestuario del United habla de ello

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, restó importancia al reto de su aficionado y aseguró que su única preocupación es su propio corte de pelo, a pesar de que el superfan Frank Ilett está cada vez más cerca de poner fin a su desafío.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, se mostró algo más cercano al hablar del reto de su aficionado.

«Soy consciente de ello. Mis hijos me lo han hecho saber, pero desde luego no lo comentaré en la charla del equipo», bromeó el técnico. Carrick reconoció entender la situación y admitió que le arranca una sonrisa, aunque dejó claro que «al final no tendrá ningún impacto» en el rendimiento del vestuario.

Su conexión con España y Castellón

El aficionado reside desde hace tiempo en Castellón y se le ve por castalia en algunos partidos. Frank Ilett publicó un vídeo reportaje del CD Castellón–SD Huesca. Arrancó bromeando en los aledaños de Castalia con “el Ronaldo del Castellón” y, ya con el balón en juego, narró el penalti transformado por Calatrava y la euforia vivida en la grada junto a un amigo, como un albinegro más.

Durante el vídeo contextualizó a sus seguidores sobre el gran momento del Castellón, comparando la temporada pasada con la actual y lanzando un guiño a su propio reto viral por las cinco victorias seguidas. Al descanso mostró la tradicional lluvia de peluches del primer partido del año y, tras una segunda parte intensa con expulsión y más goles, cerró reconociendo que disfrutó el encuentro incluso más que los de su propio equipo.

Hoy puede finalizar la racha

Hoy, a las 21:15, se disputa el West Ham United–Manchester United, un partido que puede marcar el desenlace del famoso reto. Es la primera oportunidad para que la promesa llegue a su fin si los red devils encadenan la ansiada quinta victoria consecutiva.

Enfrente estará el West Ham dirigido por Paco Jémez, que podría convertirse en el verdugo inesperado del desafío viral de TheUnitedStrand.

El futuro si acabe el reto

¿Y después qué? Esa es la gran pregunta una vez se ponga punto final al reto. Frank Ilett tiene claro que, aunque el desafío termine hoy, su historia no acaba aquí.

«Supongo que es como el final de una era, de alguna manera. Una era capilar», bromea. «Pero estoy definitivamente preparado para esto. El pelo ya me llega a la cara y sí, es hora de que se acabe». Más allá del corte, Ilett reconoce que está disfrutando del resurgir del Manchester United y que su intención es seguir creando contenido: «Quiero continuar, sobre todo con cosas relacionadas con el fútbol y quizá algo más también. Creo que la gente ya está acostumbrada a ver mi cara», añade entre risas, en una entrevista con sport.

Para el día de hoy

"Estoy un poco nervioso porque con el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, pero confío en que pueden ganar y, por fin, lograr esa quinta victoria consecutiva. Creo que ganaremos 1-3: marcará primero el West Ham United, pero remontaremos", señaló Ilett con optimismo en Sport.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, el propio Frank Ilett y su agencia aún ultiman los detalles de lo que ocurrirá una vez finalice el encuentro, siempre y cuando llegue la victoria del Manchester United. Hay sorpresas preparadas, que se darán a conocer en los próximos días si el reto, por fin, llega a su desenlace.