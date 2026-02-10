El centrocampista de moda por el que se pelean los grandes

Pese a que el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City aún no está asegurado ni completamente definido, el club ya trabaja en un fichaje de gran impacto con vistas a la próxima temporada. El interés no es nuevo ya hubo conversaciones en verano para su fichaje.

El jugador de moda

Se trata de Elliot Anderson, mediocentro de 23 años del Nottingham Forest, que está firmando una temporada sobresaliente en la Premier League. Su impacto ha sido tal que ya se ha consolidado como titular para Thomas Tuchel en la selección, y todo apunta a que también partirá desde el once en el próximo Mundial.

Elliot Anderson, líder estadístico entre los centrocampistas de la Premier League

El centrocampista británico firma registros de auténtico dominio en la competición inglesa. Anderson encabeza la Premier League en pases completados, pases hacia delante, pases cortos, pases progresivos, así como en envíos precisos al último tercio y centros acertados.

Además, destaca en el apartado físico y de influencia en el juego, siendo el primer clasificado en duelos ganados, toques, acciones progresivas y faltas recibidas, unos números que reflejan su peso constante en la construcción, el ritmo y la verticalidad de su equipo.

El City como favorito

El Nottingham Forest ya pagó 42 millones de euros por el jugador la pasada temporada, un desembolso que condiciona cualquier operación de salida. Por ello, su traspaso no será ni sencillo ni barato, el club inglés no está dispuesto a negociar por debajo de los 93 millones de euros.

Además, el interés de entidades de primer nivel como Chelsea, Bayern Munich o Manchester United ha activado una puja que eleva aún más la cotización del centrocampista. En este contexto, el Manchester City estaría dispuesto a llegar hasta los 115 millones de euros para hacerse con los servicios del futbolista británico.

También ha trascendido que, por motivos familiares, Anderson vería con buenos ojos recalar en uno de los dos clubes de Manchester, una ciudad situada a apenas 130 kilómetros de Nottingham. En ese escenario, todas las informaciones apuntan a que su prioridad sería incorporarse al Manchester City.

Titular con Inglaterra

El mediocentro del Nottingham Forest, nacido en Inglaterra, dio sus primeros pasos internacionales defendiendo a Escocia en categorías inferiores, una posibilidad que se abrió gracias al pasaporte escocés de una de sus abuelas. No fue una solución inmediata, pero Thomas Tuchel ha terminado encontrando en Elliot Anderson al futbolista que ordena y da sentido al centro del campo de Inglaterra y que faltaba desde el bajón de Kalvin Philipps.

Con Anderson asentado en la medular, Inglaterra ha completado una fase de clasificación prácticamente perfecta: seis partidos, seis victorias, 18 goles a favor y ninguno en contra. Un balance que refleja no solo la fiabilidad defensiva del bloque, sino también la madurez de un grupo que ha ganado consistencia con el centrocampista del Forest como referencia.