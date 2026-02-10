La ciberseguridad llega también al mundo del deporte

La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana (GEPACV) ha organizado una formación centrada en la ciberseguridad aplicada a la gestión deportiva, una de las principales amenazas emergentes para entidades, instalaciones y organizaciones del sector. Equipos de LaLiga como la Real Sociedad o el Deportivo de la Coruña, así como la NBA han sufrido en los últimos tiempos algún ciberataque.

La jornada se ha celebrado en la Fundación Deportiva Municipal de València, coincidiendo con el Día de Internet Segura, y convertirá a GEPACV en la primera asociación de gestores deportivos en España en abordar esta problemática de forma específica y práctica junto a LaLiga y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Alejandro López Parra, Chief Information Security Officer de LaLiga, ha abordado los principales riesgos de ciberseguridad que amenazan actualmente al deporte.

La charla la ha completado Marco Antonio Lozano, responsable de ciberseguridad para los sectores estratégicos de Turismo, Ocio e Industria de Contenidos Digitales de INCIBE, que ha presentado a los asistentes soluciones gratuitas y herramientas prácticas al alcance de las entidades deportivas.

Una práctica en aumento

El encuentro tenía como objetivo dar respuesta al aumento de los ciberataques en el ámbito deportivo, agravados por la digitalización de instalaciones, sistemas de ticketing, bases de datos, retransmisiones y servicios online. Durante la sesión se compartirán casos reales, riesgos habituales y medidas prácticas de prevención, así como protocolos de actuación ante posibles incidentes de seguridad digital.

Con esta iniciativa, GEPACV refuerza su apuesta por la formación especializada, la innovación y la anticipación a los nuevos retos de la gestión deportiva, incorporando la ciberseguridad como un ámbito estratégico clave para el presente y el futuro del sector.