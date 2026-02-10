El Girona FC ficha a Rubén Blanco para reforzar la portería tras la lesión de Ter Stegen

El Girona FC ha cerrado la incorporación de Rubén Blanco Veiga como nuevo portero de la primera plantilla. El guardameta gallego llega al conjunto rojiblanco en calidad de jugador libre tras finalizar su etapa en el Olympique de Marsella y firma contrato hasta el 30 de junio de 2026. Su fichaje responde a la necesidad del club de reforzar una posición clave después de confirmarse la baja por lesión de Ter Stegen, una ausencia de peso que obliga a actuar con rapidez y garantías.

Nacido en Mos (Pontevedra) el 25 de julio de 1995, Rubén Blanco aterriza en Montilivi en plena madurez futbolística. A sus 29 años, acumula una amplia experiencia en competiciones nacionales e internacionales, lo que lo convierte en una solución inmediata y fiable para sostener la portería del Girona FC en un contexto de máxima exigencia competitiva.

De promesa precoz en el Celta a portero contrastado en Europa

Formado en las categorías inferiores del Celta de Vigo, Rubén Blanco protagonizó una irrupción temprana en la élite del fútbol español. Debutó en Primera División con tan solo diecisiete años, iniciando una trayectoria prolongada con el conjunto gallego que se extendió durante más de una década, entre 2012 y 2022.

Rubén Blanco, en su última etapa en LaLiga. / EFE

Durante su etapa en el Celta, el guardameta disputó numerosos encuentros en LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas, consolidándose como un portero de confianza en escenarios de alta presión. Su regularidad, capacidad de adaptación y crecimiento constante le permitieron asumir un rol protagonista en diferentes etapas del club vigués.

En 2022 dio el salto al fútbol internacional al incorporarse al Olympique de Marsella, inicialmente como cedido. Su rendimiento en la Ligue 1 y su integración en un vestuario de alto nivel llevaron al club francés a apostar por él en propiedad durante la temporada 2023-2024, ampliando así su experiencia en uno de los campeonatos más exigentes del continente.

Un perfil de garantías para cubrir una baja sensible

La llegada de Rubén Blanco al Girona FC se produce en un momento clave, marcado por la lesión de Ter Stegen, cuya ausencia supone un reto deportivo de primer nivel. En este contexto, el club ha optado por un perfil experimentado, con capacidad para asumir responsabilidad inmediata y liderazgo desde la portería.

Ter Stegen en su primer partido. / GIRONA FC

Blanco destaca por su seguridad bajo palos, reflejos rápidos en acciones de corta distancia y una notable gestión del área, especialmente en situaciones de balón parado y centros laterales. Se trata de un portero con buena lectura táctica, que ordena la defensa y transmite tranquilidad al bloque, aspectos fundamentales para mantener la estabilidad defensiva.

Su experiencia en LaLiga facilita una adaptación rápida al ritmo de la competición, mientras que su paso por la Ligue 1 aporta un plus de madurez y competitividad, cualidades esenciales para afrontar partidos decisivos en el calendario.