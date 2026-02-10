El Oviedo quiere que la victoria del partido suspendido ante el Rayo sin jugar, ¿decide LaLiga o la RFEF?

Césped o despacho, ¿dónde se jugará el Rayo - Oviedo? El Real Oviedo ha escalado su cruzada tras la polémica suspensión del partido frente al Rayo Vallecano, exigiendo ahora que se le conceda el triunfo sobre el papel, y abriendo un pulso dorado entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la potestad para decidir sobre este caso. El debate también se vive fuera de Madrid y Asturias, ya que sin ir más lejos el Valencia CF de Corberán está pendiente de lo que ocurra, ya que si los vallecanos puntúan saldrán del descenso en detrimento de los valencianos.

Un campeonato en jaque: Oviedo reclama los tres puntos

Lo que parecía ser una mera suspensión por mal estado del terreno de juego se ha convertido en un debate jurídico y reglamentario de primer orden en el fútbol español. El Real Oviedo presentó este fin de semana una solicitud formal ante la RFEF para que el partido programado contra el Rayo Vallecano se le dé por ganado, alegando un supuesto incumplimiento de la normativa federativa tanto por parte de la organización de LaLiga como del propio Rayo.

Según la postura del club carbayón, el aplazamiento del encuentro —decidido por LaLiga a última hora debido al mal estado del césped del Estadio de Vallecas— no se ajusta a las reglas vigentes y por ello reclama que la victoria sea otorgada administrativamente. El Oviedo advierte además de que acudirá a todos los órganos disciplinarios de la RFEF y, si es necesario, a instancias judiciales para defender sus derechos deportivos y los intereses de sus aficionados.

Foto de archivo del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa / EFE

LaLiga defiende su competencia y responsabilidad

Desde LaLiga han reafirmado que la decisión de suspender y reprogramar partidos en Primera y Segunda División “corresponde legalmente” a la organización, respaldándose en sentencias recientes de la Audiencia Nacional que delimitaron su competencia respecto a la de la RFEF en estas materias.

“LaLiga ha actuado conforme a la normativa aplicable”, señalaron desde la entidad presidida por Javier Tebas, insistiendo en que la seguridad de jugadores, técnicos y público es prioritaria y que cualquier incidencia debe resolverse bajo criterios de seguridad jurídica y equidad competitiva.

La polémica que divide al fútbol español

La suspensión en Vallecas ha encendido las críticas incluso desde dentro de los vestuarios: Santi Cazorla, centrocampista del Oviedo, arremetió públicamente contra LaLiga, asegurando que el organismo está “a años luz de la Premier League” en gestión y responsabilidad, y subrayando el impacto negativo que esta decisión ha tenido en su equipo y en sus opciones de permanencia.

Cazorla, protestando una acción al colegiado / LaLiga

Por otra parte, la situación ha generado debate entre aficionados y expertos sobre quién debe tener la última palabra en casos de este tipo, si los órganos federativos o la organización de la competición. La respuesta a este interrogante marcará un precedente crucial para futuras decisiones disciplinarias o reglamentarias en el fútbol español.

Noticias relacionadas

¿Qué pasa ahora con el Rayo Vallecano - Oviedo?

De mantenerse la negativa de la RFEF a conceder la victoria administrativa al Oviedo, todo indica que el encuentro entre Rayo Vallecano y Real Oviedo deberá jugarse en una nueva fecha, respetando el calendario y el reglamento vigente. LaLiga y la Federación deberán ahora coordinar la reprogramación, aunque el pulso legal entre las partes podría prolongarse, incluyendo posibles recursos ante tribunales deportivos o civiles.