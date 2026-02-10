Samu se pierde el Mundial de 2026 tras sufrir la rotura del ligamento cruzado

El fútbol portugués y la selección española han recibido un duro mazazo. Samu, delantero del FC Porto, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó el diario Récord tras las pruebas médicas realizadas en las últimas horas. La lesión se produjo durante el partido disputado el lunes ante el Sporting de Portugal, en un lance desafortunado que terminó por truncar una temporada que estaba siendo sobresaliente para el atacante español. El diagnóstico confirma los peores presagios y abre un periodo de recuperación que se alargará durante varios meses, con consecuencias directas tanto a nivel de club como de selección.

El delantero fue sustituido al descanso después de lesionarse en el minuto 45, aunque permaneció sobre el césped durante los siete minutos de descuento de la primera parte, visiblemente mermado. El esfuerzo por continuar tuvo un alto coste físico y, tras el encuentro, las primeras exploraciones ya apuntaban a una lesión grave de rodilla, extremo que finalmente se ha confirmado. La rotura del ligamento cruzado anterior suele requerir intervención quirúrgica y una rehabilitación prolongada, lo que deja a Samu fuera de los terrenos de juego durante buena parte del año.

Un golpe durísimo para el FC Porto

La lesión de Samu supone un contratiempo mayúsculo para el FC Porto, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes en el tramo decisivo de la temporada. El delantero español estaba firmando números de auténtico referente ofensivo: 32 partidos disputados, 20 goles y una asistencia en todas las competiciones, convirtiéndose en una pieza clave del esquema ofensivo del conjunto portugués. Su capacidad goleadora, movilidad y presencia en el área rival habían sido fundamentales para sostener al equipo en los momentos de mayor exigencia competitiva.

La ausencia prolongada del atacante obligará al cuerpo técnico a reestructurar su ataque y acudir al mercado o a soluciones internas para suplir un vacío difícil de llenar. Más allá del impacto deportivo inmediato, el club también ve afectada la proyección de uno de sus activos más valiosos, justo en un momento en el que su rendimiento había despertado el interés de varios grandes clubes europeos.

Adiós al Mundial y preocupación en la selección española

La rotura del ligamento cruzado también amenaza seriamente el futuro de Samu con la selección española. Luis de la Fuente venía contando de manera habitual con el delantero y lo tenía claramente en sus planes de cara al Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. El seleccionador valoraba su progresión, su capacidad para competir al máximo nivel y su olfato goleador, cualidades que lo situaban como un firme candidato a estar en la lista de 26 convocados para la gran cita internacional.

Aunque el tiempo de recuperación podría permitirle regresar antes del torneo, este tipo de lesiones siempre generan incertidumbre, tanto por el estado físico como por el ritmo competitivo tras la vuelta. La prioridad ahora será una recuperación completa y sin riesgos, con la vista puesta en volver a su mejor nivel, pero el camino hasta el Mundial se presenta cuesta arriba.

Una temporada brillante truncada por la lesión

La gravedad de la lesión contrasta con el gran momento que atravesaba Samu. Su temporada en el Porto estaba siendo la mejor de su carrera, consolidándose como uno de los delanteros españoles más en forma del panorama europeo. Sus 20 goles en 32 encuentros reflejan un rendimiento sobresaliente y una regularidad que lo habían situado en el radar tanto de la selección como del fútbol continental.

Ahora, el reto será otro muy distinto: superar una de las lesiones más temidas por los futbolistas y regresar más fuerte. El mundo del fútbol ya ha visto a muchos jugadores volver a su mejor versión tras una rotura del ligamento cruzado, pero el proceso exige paciencia, disciplina y apoyo. Samu inicia un largo camino de recuperación con el objetivo de reencontrarse con el gol y no perder el tren de la élite internacional.