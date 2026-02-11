Bellingham enciende las alarmas: nuevo plazo para su lesión

El Real Madrid afronta una complicada situación tras confirmarse que Jude Bellingham estará de baja durante varias semanas por una lesión muscular, encendiendo todas las alarmas en el club en un momento clave de la temporada. La ausencia del mediocampista inglés, pieza fundamental del equipo blanco, podría prolongarse más allá de lo inicialmente previsto y afectar tanto a LaLiga como a la Champions League.

La lesión se produjo el pasado 1 de febrero en el partido de liga frente al Rayo Vallecano, cuando Bellingham notó un tirón en la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que ser sustituido apenas nueve minutos después del inicio. Los primeros exámenes médicos confirmaron una lesión en el músculo semitendinoso, lo que obligará al centrocampista a permanecer fuera de los terrenos de juego por un tiempo aún por determinar, pero que se puede agravar.

04/10/2025 Jude Bellingham of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Villarreal CF at Santiago Bernabeu stadium on October 04, 2025, in Madrid, Spain.

De un mes… a posiblemente dos meses sin Bellingham

Las primeras estimaciones hablaban de un mes de baja, un periodo que ya pone en riesgo su participación en encuentros ligueros cruciales y en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champions League frente al Benfica. Sin embargo, informes más recientes señalan que esa ausencia podría extenderse hasta dos meses, dependiendo de cómo evolucione su recuperación. Si esta proyección se confirma, Bellingham estaría fuera de combate durante una fase especialmente exigente para el Real Madrid.

Este contratiempo coincide con otras bajas sensibles en la plantilla blanca. En el último partido ante el Valencia CF, el equipo se presentó sin Bellingham y también sin Vinícius Jr., sancionado, lo que ha obligado al técnico Álvaro Arbeloa a reconfigurar el medio campo y el ataque en plena lucha por el título de liga.

Impacto deportivo y calendario apretado

La posible ausencia prolongada de Bellingham condiciona directamente la planificación del Real Madrid en liga y en Europa. Además de la eliminatoria ante el Benfica, el conjunto blanco debe afrontar duelos complicados en LaLiga contra rivales directos, donde el papel del mediocampista inglés se echa en falta.

En el club esperan que el proceso de recuperación avance de forma óptima y que el regreso del jugador llegue lo antes posible para reforzar un equipo que todavía mantiene aspiraciones en todas las competiciones. La atención ahora se centra en la evolución de la lesión y en la gestión de minutos de la plantilla para sostener la ambición de títulos en la recta final de la temporada.