Nuevos plazos para la vuelta del Cucho Hernández con el Betis

La vuelta de Cucho Hernández, que trabajó de forma parcial junto al resto del equipo, ha marcado la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, el conjunto verdiblanco ha empezado a perfilar con detalle el encuentro del próximo domingo en Son Moix ante el Real Mallorca.

El delantero colombiano lleva un mes fuera de los terrenos de juego por culpa de la lesión muscular que sufrió el pasado 10 de enero en Oviedo.

Vuelven también

La sesión dejó noticias esperanzadoras en clave verdiblanca. Héctor Bellerín y Chimy Ávila, dos de los futbolistas que permanecen en la enfermería, dieron un paso más en su recuperación al ejercitarse sobre el césped con trabajo de balón y carrera continua.

Eso sí, los dos completaron la jornada al margen del grupo, en uno de los terrenos anexos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, dentro del plan específico diseñado por el cuerpo técnico para acelerar su puesta a punto sin asumir riesgos.

Siguen siendo baja

El Betis afrontará la cita del domingo ante el Mallorca con varias ausencias confirmadas. Isco, Lo Celso y Amrabat no estarán disponibles, ya que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. El internacional marroquí sigue evolucionando tras la artroscopia a la que fue intervenido recientemente en los Países Bajos y en breve tiene previsto regresar a Sevilla para incorporarse de forma paulatina a la dinámica del grupo.

En el caso de Antony, el extremo permaneció en el gimnasio siguiendo un plan individualizado para paliar sus molestias en el pubis, por lo que no participó en el trabajo sobre el césped.

Los números del Cucho esta temporada

Cucho Hernández se ha consolidado como una de las piezas fundamentales en el esquema de Manuel Pellegrini esta temporada, por lo que su regreso a los terrenos de juego supone una inyección de optimismo y un alivio importante para el técnico chileno en este tramo decisivo del curso.

El delantero lleva 8 goles y 3 asistencias en 1654 minutos en esta Liga, con un promedio de 207 minutos por gol.