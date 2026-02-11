Real Madrid acelera por Nico Schlotterbeck y agita el mercado de fichajes 2026

El Real Madrid vuelve a escena en el mercado europeo con un nombre propio que empieza a ganar fuerza: Nico Schlotterbeck. El central zurdo del Borussia Dortmund se ha convertido en uno de los grandes objetivos defensivos del club blanco para el próximo verano, en un contexto marcado por la incertidumbre contractual y la necesidad de reforzar la zaga madridista.

Según informa Bild, el internacional alemán no tiene claro renovar su contrato, que finaliza en 2027. El interés del Madrid ya habría sido trasladado al entorno del jugador, y la decisión sobre su futuro podría llegar antes de los compromisos internacionales de marzo frente a Suiza y Ghana. A día de hoy, el futbolista solo contempla dos escenarios: continuar en el Dortmund o dar el salto al Santiago Bernabéu.

El Real Madrid busca dos centrales y Schlotterbeck encaja en el perfil

La planificación deportiva del Real Madrid para la temporada 2026-27 pasa por reforzar el eje de la defensa. Con los contratos de David Alaba y Antonio Rüdiger entrando en su recta final, la dirección deportiva considera prioritario acudir al mercado en busca de garantías inmediatas y proyección de futuro.

Antonio Rüdiger / @ToniRuediger en X

En ese contexto, Nico Schlotterbeck emerge como una opción estratégica. Zurdo, con buena salida de balón, agresivo en la marca y consolidado en la élite alemana, el central del Dortmund responde exactamente al perfil que busca el club blanco. Además, su edad (26 años) lo sitúa en el momento ideal de madurez competitiva para asumir el salto a un gigante europeo.

El Madrid no solo quiere un central, sino dos. Uno de ellos sería específicamente zurdo, una condición que reduce considerablemente las alternativas en el mercado. El precio estimado del traspaso oscilaría entre los 40 y 50 millones de euros, una cifra asumible para una operación considerada estratégica dentro del proyecto deportivo.

El Dortmund presiona para renovar mientras el Bayern se aleja

En Dortmund son conscientes de que retener a Schlotterbeck no será sencillo. El club alemán desea ampliar su contrato y blindarlo ante el interés del Real Madrid, pero la decisión final dependerá del propio futbolista. El calendario marca marzo como fecha clave para conocer su postura definitiva.

El Bayern de Múnich también valoró su incorporación en el pasado, pero la situación interna con Dayot Upamecano y otras prioridades defensivas han enfriado cualquier movimiento desde Baviera. Esto deja el camino prácticamente despejado para que el pulso se reduzca a un cara a cara entre Dortmund y Real Madrid.

Lamine Yamal en un choque contra Noco Schlotterbeck / EFE

Para el conjunto de Westfalia, la venta este verano representaría la última gran oportunidad de obtener una cifra importante por el jugador antes de que su contrato entre en una fase más comprometida. Para el Madrid, en cambio, sería una inversión calculada en un defensor que puede marcar una década.

Nico Paz y Endrick, las otras piezas del nuevo proyecto blanco

El mercado de fichajes del Real Madrid no solo gira en torno a la defensa. En las oficinas del Santiago Bernabéu también se trabaja en el regreso de Nico Paz y en la situación de Endrick, dos talentos llamados a marcar el futuro inmediato del club.

Nico Paz se ha consolidado como una de las revelaciones de la Serie A. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el argentino ha dado un salto cualitativo notable: visión de juego, capacidad para romper líneas, llegada al área y una pegada diferencial. En Valdebebas siempre fue considerado una de las grandes joyas de La Fábrica, y su retorno podría reforzar la segunda línea ofensiva con creatividad y juventud.

Nico Paz celebrando un gol / Como 1907

Por su parte, Endrick atraviesa un gran momento tras su experiencia en el Olympique de Lyon. El delantero brasileño ha mostrado una evolución evidente: más madurez táctica, mejor lectura de espacios, una capacidad goleadora que sigue siendo su principal carta de presentación. Su posible regreso reforzaría una delantera que busca mantener dinamismo, potencia y gol en todas las competiciones.

El Real Madrid 2026 empieza a tomar forma entre movimientos estratégicos en defensa y la recuperación de talento joven con ADN blanco. El nombre de Nico Schlotterbeck encabeza la lista de prioridades, pero no es el único. El verano promete ser decisivo en la construcción del próximo gran proyecto madridista.