El Real Madrid anuncia su propio fracaso con la Superliga

El Real Madrid ha puesto oficialmente punto final a su fallido proyecto de la Superliga europea, reconociendo sin ambages que la competición que pretendía destruir el fútbol europeo tal y como se conocía queda enterrada tras años de rechazo, deserción masiva de sus socios fundadores y una negociación final con la UEFA que muchos interpretan como la rendición definitiva del club blanco.

En un comunicado difundido este miércoles por la tarde, la entidad presidida por Florentino Pérez anunció que ha alcanzado un “acuerdo de principios” con la UEFA y la European Football Clubs (EFC) para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga y “actuar por el bien del fútbol europeo de clubes”. Con estas palabras, el Real Madrid selló la capitulación de un proyecto que en 2021 se anunció con grandilocuencia y que ahora concluye sin otra plaza que la de una nota oficial.

De proyecto disruptivo a coro de salidas

La Superliga nació con la intención declarada de suplantar o, cuanto menos, presionar al modelo competitivo tradicional regido por la UEFA. Desde el inicio, generó rechazo visceral de aficionados, ligas nacionales y gobiernos europeos por entender que su estructura privilegiaba a los más ricos y marginaba el mérito deportivo.

Con el paso de los meses, la mayoría de los clubes impulsores abandonaron el barco. Las seis entidades de la Premier League se retiraron en los primeros compases; después lo hicieron equipos italianos y, finalmente, el FC Barcelona se desvinculó oficialmente del proyecto días atrás, dejando al Real Madrid como último paladín de un plan que ya agonizaba.

La retirada humillante del último firme

Tras años de litigios, conversaciones y una reformulación que derivó en una versión llamada “Unify League”, que tampoco logró levantar vuelo, el club blanco se ha visto obligado a reconocer lo evidente: la Superliga no tiene recorrido ni aliados. Tal es la realidad que la propia UEFA presentó el acuerdo como un gesto para cerrar un conflicto de cinco años que dañó la unidad del fútbol europeo.

El acuerdo incluye además la intención de resolver los pleitos legales que quedan pendientes, en los que el Real Madrid había reclamado grandes compensaciones tras la oposición de la UEFA al proyecto original. Pero la nota de prensa deja un sabor amargo para los intereses blancos: el club que soñaba con reconfigurar el continente en favor de sus propios intereses ha terminado aceptando regresar al orden establecido.

Kylian Mbappé se lamenta en una ocasión fallada en el partido entre el Valencia y el Real Madrid / Francisco Macia / AP

El legado de una quimera

Analistas y seguidores críticos ven en este desenlace no solo el fin de una idea mal concebida, sino una advertencia para futuros intentos de reformar el sistema sin consenso. La Superliga, más que una alternativa real, quedará registrada en la historia como una imposición caprichosa de un club ante las resistencias colectivas del deporte que supuestamente quería mejorar.

Mientras el Real Madrid intenta ahora recomponer su imagen y justificar la claudicación como un gesto “por el bien del fútbol”, muchos aficionados y voces de la industria se preguntan si el proyecto no fue, desde su concepción, una arrogancia mal calculada destinada a terminar en derrota.