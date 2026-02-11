FÚTBOL
Simeone: "Le doy valor a Flick por mantener esa presión asfixiante, por convencer a sus jugadores para jugar de un modo concreto"
El técnico rojiblanco apuntó que "me iría satisfecho ganando el partido" de cara al encuentro de vuelta
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció en rueda de prensa en la previa de la semifinal de Copa del Rey que medirá a los rojiblancos con el Fútbol Club Barcelona este jueves (21:00 horas) en el estadio Metropolitano. El argentino comenzó advirtiendo que "yo fe tengo siempre, no sólo mañana. En todo lo que hago y lo que genero. Es un rasgo que creo que lo hemos logrado transmitir. Nuestra gente la tiene también de toda la vida. Es la tercera semifinal que vamos a jugar. No hay otro camino para llegar a la final".
Optimista y ambicioso
El rojiblanco habló de las razones que le hacen ser optimista de cara a estar en la final de Copa en La Cartuja: "Me aferro al equipo que tengo para llegar a la final". Y preguntado por un buen resultado para la vuelta, respondió: "Me iría satisfecho ganando el partido". Después reflexionó sobre su inquietud por mejorar siempre al equipo: "Continuamente el espacio del entrenador es imperfecto. El partido del Betis rozó la perfección, pero los primeros 15 minutos no fueron buenos. Sabemos lo que tenemos para darle a los jugadores de las herramientas. La realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas"
El técnico también tuvo palabras para el Barça: "Le doy valor a Flick por mantener esa presión asfixiante, su línea defensiva adelantada, pot convencer a sus jugadores para jugar de un modo concreto". Y después hizo un llamamiento a la afición para que empuje al equipo en un partido tan importante: "La gente mañana es importantísima. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego esa energía y el entusiasmo. Lo necesitamos. Un estadio como normalmente ha sido".
Cholo habló de la dificultad que es para los futbolistas este calendario con tantos partidos y elogió que "los futbolistas hacen un buen trabajo y se están comportando muy bien para gestionar el calendario". Respecto a las bajas, apuntó: "No estoy pensando en ellos, en la baja de Barrios. Necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros. No hay sustituto para Pablo. La lesión de Johnny no hace daño. Rodrigo y Vargas se están insertando en el grupo. Están en fase de adaptación. Intentaremos poner en campo los que pueden hacerlo de la mejor manera".
Y concluyó hablando de la forma de defender a un equipo como el Barça con futbolistas tan verticales y dinámicas como Raphinha y Lamine, y las alternativas que le dan jugadores versátiles como Pubill y Hancko: "Marc y David, por sus características, son de más velocidad y de posibilidad de tener duelos sobre los espacios".
