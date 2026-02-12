Alerta roja por el temporal: la borrasca Nils provoca la caída de árboles, motos en Barcelona
Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes, de hasta 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
