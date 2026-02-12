"Arda Güler está sufriendo acoso por parte del vestuario del Madrid"

Otra crisis apunta directamente al vestuario del Real Madrid. Según ha denunciado Serhat Pekmezci, mentor futbolístico de Arda Güler, el centrocampista turco estaría siendo víctima de “mobbing” o acoso laboral por parte de varios de sus compañeros de vestuario.

En una entrevista explosiva concedida al medio Sports Digitale, Pekmezci —quien además fue clave en el fichaje de Güler— ha relatado sin tapujos una situación interna que describe como tóxica y que, a su juicio, dificulta la integración y el desarrollo del joven futbolista en la primera plantilla blanca.

"Viene por parte de los jugadores"

«Aunque el Real Madrid es un megaclub, Arda Güler está sufriendo mobbing (acoso laboral). No es que se quejara conmigo, pero sabía que esto pasaría. Le dije que tuviera paciencia… El acoso venía de los jugadores. Hay un grupo allí que no ha podido aceptar a Arda; por desgracia, son jugadores con un ego muy alto», declaró Pekmezci en la entrevista.

Según el técnico turco, la situación no es fruto de simples rumores o de una falta de adaptación natural, sino una resistencia activa dentro de la plantilla a aceptar al mediapunta, algo que, según él, ha llegado incluso a afectar el rendimiento emocional del propio Güler, al punto de que el jugador se habría preguntado: “¿Por qué siempre yo?”.

Una acusación que va más allá del caso Güler

La polémica no se limita al trato hacia el exjugador del Fenerbahçe. Pekmezci fue aún más lejos al señalar que esta cultura de egos y tensiones internas habría sido uno de los factores que provocó el despido de Xabi Alonso como entrenador del conjunto madridista.

«Klopp ya dijo que algunos jugadores necesitan irse para que él llegue. Por eso también se fue Xabi Alonso», afirmó el mentor, sugiriendo que la presión de ciertos pesos pesados de la plantilla impidió que entrenadores con ideas frescas —como el propio Alonso o incluso Jürgen Klopp— pudieran consolidarse en el banquillo.

Este señalamiento llega en un momento delicado para el club: tras una temporada irregular y con ruido mediático constante, las palabras de Pekmezci alimentan una narrativa preocupante sobre fracturas internas y falta de cohesión en el vestuario.

Kylian Mbappé con la camiseta del Madrid / EFE

Un contexto que genera más dudas que certezas

Lo cierto es que en los últimos meses el turco ha alternado más veces el banquillo que la titularidad, y su relación con el actual entrenador, Álvaro Arbeloa, ha sido objeto de atención tras momentos de visible frustración durante partidos recientes.

Si estas declaraciones de Pekmezci tienen un impacto real dentro del vestuario o desencadenan una respuesta pública del Real Madrid, está por verse. Lo que sí es innegable es que, si se confirma siquiera parte de lo señalado, este caso pondría en evidencia una problemática interna que va más allá de lo puramente deportivo y que vuelve a poner bajo lupa la cultura de poder y egos en la 'casa blanca'.