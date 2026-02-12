Confirmado: el Rayo Vallecano-Real Oviedo ya tiene fecha y hora tras su suspensión

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, suspendido el pasado 7 de febrero por el precario estado del césped en el Estadio de Vallecas, ya tiene fecha de asignada. LaLiga ha programado finalmente el encuentro para el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas.

La decisión pone fin a días de incertidumbre y negociaciones tras la polémica suspensión que se produjo pocas horas antes de que el balón empezara a rodar en Vallecas el pasado fin de semana. El mal estado del terreno de juego llevó a LaLiga a decidir la suspensión “para garantizar la seguridad de los jugadores”, según el comunicado oficial de la competición.

Malestar y reacciones

La suspensión generó un fuerte malestar en el Real Oviedo, cuyos jugadores, cuerpo técnico y parte de la afición ya habían viajado al barrio de Vallecas. El club asturiano se mostró contrariado por la proximidad de la decisión y llegó a plantear reclamaciones formales ante la RFEF, incluidas posibles acciones legales y la solicitud de que se le concedieran los tres puntos por la suspensión, desde su punto de vista, injustificada.

También han llegado críticas desde figuras del fútbol, como Santi Cazorla, que han cuestionado la gestión de LaLiga y comparado la organización de la competición con otras ligas europeas tras el episodio de Vallecas.

Estado del césped y próximos desafíos

Mientras tanto, en Vallecas continúa el esfuerzo por mejorar el estado del césped con la intención de poder disputar en ese mismo estadio el choque frente al Atlético de Madrid, sin tener que recurrir a un estadio alternativo como el de Butarque, tal y como confirmaron varias informaciones al respecto. La evolución de las condiciones del campo y la respuesta de LaLiga sobre el permiso para jugar en Vallecas serán aspectos a seguir en los próximos días.

Con la nueva fecha confirmada, ambos equipos ajustarán sus calendarios y preparaciones para afrontar este duelo aplazado en un momento clave de la temporada, con objetivos y urgencias muy marcados en la tabla ya que ambos pelean por evitar el descenso a Segunda División.