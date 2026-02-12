Dardo de Del Nido a Sergio Ramos

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, puso punto final al culebrón sobre un posible regreso de Sergio Ramos al club de Nervión y aclaró que fue una decisión personal suya que el veterano defensa no vista de nuevo la camiseta sevillista, pese al interés mostrado por el propio jugador y su entorno.

En una intervención concedida a Canal Sur Radio, Del Nido subrayó que, aunque mantiene un “cariño profundo” por Ramos y reconoció la voluntad del jugador de regresar, la posibilidad terminó descartándose porque él lo decidió así desde la presidencia del club. “La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía”, afirmó el máximo mandatario nervionense.

Incompatibilidad entre jugar y optar a la presidencia

Del Nido explicó que uno de los factores que pesaron más en su decisión fue la situación dual que Ramos planteaba, ya que el exinternacional español está inmerso en un proceso para intentar adquirir el control del club. “Era incompatible que pudiera convertirse en dueño del Sevilla y, al mismo tiempo, jugar en el equipo. Podría darse que el dueño del Sevilla fuera entrenado por empleados del club, y para mí eso no era viable”, argumentó el presidente.

Ramos en su presentación como futbolista del Sevilla. / EFE

El dirigente también negó que la decisión tuviera que ver con otras figuras del club, incluida la dirección deportiva o el entrenador, y sostuvo que no había margen financiero ni deportivo para inscribir la incorporación del jugador, incluso en condiciones económicas atípicas.

Contexto de la oferta de Ramos

Las últimas semanas habían estado marcadas por rumores y especulaciones sobre un posible retorno de Ramos a Sevilla, incluso con ofertas para jugar prácticamente sin salario con tal de reforzar al equipo en un momento delicado de la temporada. Según algunas informaciones, Ramos llegó a ofrecerse al club en ese sentido, pero la entidad decidió no avanzar con el regreso.

Con estas declaraciones, Del Nido busca zanjar el debate y poner fin a un capítulo que ha generado expectación y división entre el sevillismo, mientras el club continúa inmerso en una etapa de transición con desafíos deportivos y económicos importantes.