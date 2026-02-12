La revolucionaria idea de Japón para que no existan los empates

Japón no suele dar puntada sin hilo. Es un país que ha convertido la mejora constante en casi una religión, evolucionar, perfeccionar y marcar tendencia. El país que ha convertido la tecnología y la investigación en motores de crecimiento también aplica esa mentalidad inconformista al deporte. Ahora la liga japonesa sacude el panorama internacional con una medida que cambia una de las reglas más tradicionales del fútbol.

Andrés Iniesta con Vissel Kobe / EFE

¿Cuál es la medida de la J league?

La J1 de la JLeague ha arrancado su temporada número 100 con un cambio de normas que no deja indiferente a nadie. La competición japonesa ha eliminado el empate como resultado definitivo y ha introducido las tandas de penaltis como vía obligatoria para resolver cualquier igualdad al término de los 90 minutos. La nueva fórmula ya está en funcionamiento desde la primera jornada, celebrada el pasado fin de semana, y modifica el reparto clásico de puntos. La victoria en tiempo reglamentario continúa otorgando tres puntos, pero si el partido acaba en tablas, el pulso se decide desde los once metros: el vencedor de la tanda se lleva dos puntos y el derrotado suma uno. Un sistema inédito que introduce cuatro posibles escenarios en cada encuentro, tres, dos, uno o cero puntos.

¿Cómo ha ido?

El campeonato echó a rodar el viernes 6 de febrero y no tardó en ponerse a prueba la nueva normativa. El primer partido que terminó en igualdad enfrentó a Kyoto Sanga FC y Vissel Kobe, el equipo en el que militó Andrés Iniesta. Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, el desenlace se trasladó directamente al punto de penalti. Ahí no falló el conjunto de Kobe, que se impuso con autoridad en la tanda (1-4) y estrenó su casillero con dos puntos. El Kyoto Sanga, pese a haber competido de tú a tú durante los 90 minutos, tuvo que conformarse con uno. Ejemplifica a la perfección el nuevo guion del fútbol japonés: nadie se va sin premio si fuerza el empate. La primera jornada dejó más ejemplos del nuevo formato. FC Tokyo superó a Kashima Antlers (5-4), Gamba Osaka se llevó el derbi ante Cerezo Osaka (5-4) y Fagiano Okayama venció a Avispa Fukuoka (5-6). Un estreno de campeonato en el que cada empate se convirtió en un desenlace a cara o cruz.

No es nueva

Conviene subrayar que la medida no es inédita en el fútbol mundial. Ya hubo precedentes. Sin ir más lejos, la Asociación del Fútbol Argentino implantó en 1988 un sistema similar para resolver los empates mediante tandas de penaltis, aplicando además un reparto de puntos prácticamente calcado al que ahora estrena Japón.

Medida de transición

La supresión del empate, en cualquier caso, nace con carácter provisional. La J1 League ha enmarcado la medida dentro de la llamada “temporada de transición”, prevista entre febrero y junio de 2026, un curso puente pensado para ajustar el calendario antes del cambio definitivo de modelo competitivo. Agosto de 2026, cuando el campeonato japonés adopte el calendario europeo y pase a disputarse entre agosto y mayo o junio, alineando además sus mercados de fichajes con los del continente. Una decisión estratégica que busca facilitar movimientos internacionales y reforzar el posicionamiento global de sus clubes. Sobre el futuro de las tandas obligatorias, el discurso oficial es prudente. En principio, la norma está ligada a este periodo excepcional, pero su continuidad no está completamente descartada.