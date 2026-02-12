Sterling tiene nuevo equipo

El extremo inglés llevaba toda la temporada alejado de la competición tras desvincularse del Chelsea y convertirse en agente libre. Sin equipo y sin minutos durante meses, su último partido oficial se remonta al pasado curso, cuando defendía la camiseta del Arsenal durante su etapa como cedido.

Sterling con la seleción inglesa / EFE

El nuevo destino

El atacante inglés ha apostado por el Feyenoord como nuevo destino para reengancharse a la alta competición. A sus 31 años, el movimiento puede marcar un punto de inflexión en su carrera: quizá la última gran oportunidad para recuperar el nivel que le convirtió en uno de los extremos más determinantes de Europa. En Róterdam se pondrá a las órdenes de una leyenda del fútbol neerlandés como Robin van Persie, ahora en los banquillos. De momento, el acuerdo se extiende hasta final de temporada; a partir de ahí, el rendimiento y el encaje decidirán si la aventura holandesa se prolonga más allá de junio de 2026.

Noticias relacionadas

Carrera de Sterling

La carrera de Raheem Sterling en la Premier League ha sido la de un futbolista decisivo en escenarios de máxima exigencia. Tras explotar en el Liverpool FC, dio el salto al Manchester City, donde vivió los años más brillantes de su trayectoria. Bajo la dirección de Pep Guardiola se convirtió en una pieza clave del proyecto ‘cityzen’, levantó varios títulos de liga y firmó temporadas de dobles dígitos en goles, destacando por su desborde, velocidad y capacidad para aparecer en momentos determinantes. Más tarde defendió la camiseta del Chelsea FC, aunque sin alcanzar la regularidad que había mostrado en el Etihad. Con la selección inglesa, Sterling también fue protagonista en grandes citas internacionales. Internacional absoluto en más de 80 ocasiones, fue uno de los referentes ofensivos de Inglaterra en la Eurocopa 2020 y pieza importante en los planes del combinado nacional durante varios torneos.