El balón de oro podría ser sancionado con varios partidos por estas declaraciones

La Federación Inglesa (FA) ha decidido dar un paso al frente y ha acusado a Rodrigo Hernández de mala conducta por sus declaraciones sobre el arbitraje tras el empate ante el Tottenham.

Rodrigo Hernández con la camiseta del Manchester City / EFE

¿Qué dijo Rodri?

El futbolista madrileño se mostró especialmente crítico con la actuación arbitral y aseguró que el colegiado, Rob Jones, le había costado al City “dos puntos preciosos”. En concreto, el centrocampista consideró errónea la decisión de dar validez al primer tanto de Dominic Solanke, al entender que sí existía falta previa sobre Marc Guehi en la acción que abrió el camino al empate.

Rodri dijo: “No sé cómo sentirme, honestamente, viendo las imágenes. No se ven las imágenes en el campo. Es una falta clara en la primera acción del gol. Es una falta clara. “Y el VAR existe por algo y estos pequeños detalles marcan la diferencia”. "Los árbitros tienen que ser neutrales".

Rodri criticó las decisiones “injustas” y afirmó que “la gente no quiere que ganemos”. Agregó: “Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y si el primer gol que marcan es el primero, quizás no marcan y ganamos el partido. “Nunca hablo de los árbitros, respeto enormemente su trabajo, pero tienen que prestar atención a estas cosas. Le dio una patada en la pierna, es clarísimo. Se anticipó a Marc y es falta clara". “Pero no es hoy, son dos o tres partidos seguidos y honestamente no sé por qué”.

¿Qué dice la FA?

La acusación de la FA dice: “Se alega que el mediocampista actuó de manera inapropiada durante una entrevista con los medios posterior al partido al hacer comentarios que implican parcialidad y/o cuestionan la integridad de un oficial del partido y/o oficiales del partido, en contravención de la Regla 3.1 de la FA.

“Rodri tiene hasta el miércoles 18 de febrero para dar una respuesta”.

¿Cuál puede ser la sanción?

Existe la posibilidad real de que el centrocampista sea sancionado, un escenario que supondría un contratiempo importante para las aspiraciones del City en la lucha por el título. No sería un caso aislado, Jürgen Klopp, fue sancionado con dos partidos después de asegurar que el árbitro Paul Tierney tenía “algo en contra” de su equipo, unas declaraciones que la FA consideró improcedentes.

El centrocampista se expone a una sanción que podría traducirse en varios partidos de suspensión o en una multa económica, en función de la gravedad que la Federación Inglesa atribuya a sus declaraciones y de las alegaciones que presente el jugador.