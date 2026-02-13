Carlos Soler: "Un cambio de entrenador, de dinámica, lo cambia todo"

La Real Sociedad vive un momento de esplendor, y lo hace con nuevo entrenador y con dos exvalencianista rindiendo: Carlos Soler y Gonçalo Guedes. La temporada comenzó de mala manera para los realistas que no consiguió cuajar la idea de Sergio Francisco y, ante el riesgo de descenso, optaron por destituir al de Irún. Con Pellegrino Matarazzo en el banquillo, la Real Sociedad ha pasado de luchar por la permanencia a buscar un hueco en Europa y a dejar encaminada las semifinales de la Copa del Rey tras ganar 0-1 al Athletic Club en San Mamés. La clave del éxito del técnico estadounidense ha estado en reenganchar a todos sus futbolistas, que se ven capaces de ganarse un hueco en el once titular. Como ha hecho el mismo Soler, que tiene claro que el cambio en el banquillo lo ha cambiado "todo".

La marcha de los donostiarras es excelente. No conocen la derrota desde el 1-2 con el Girona, duelo del pasado 12 de diciembre. Once partidos invicto, nueve con Matarazzo, y los dos primeros con el interino Ansotegi. Cuatro victorias y tres empates en la Liga, donde ha ascendido a una cómoda octava plaza con 31 puntos, nueve de ventaja sobre el descenso, y a solo tres de la plaza de Conference League. Además, las opciones de acceder a Europa League vía título de Copa siguen intactas.

Carlos Soler destaca el cambio de entrenador en la Real Sociedad

El centrocampista de la Real Sociedad se ha reencontrado con el fútbol en el cuadro vasco y vuelve a ser importante en un equipo al alza que lucha por alcanzar Europa. El cambio de dinámica lo ha notado, especialmente, Carlos Soler al que la llegada de Matarazzo le ha sentado como un soplo de aire fresco, al igual que a toda la plantilla. "Creo que tenemos muy buenos jugadores, lo tenemos desde principio de temporada", comenzó destacando en 'El Partidazo de Cope' tras ganar al Athletic Club en San Mamés. Soler, con la situación que actualmente atraviesa la Real y echando la vista atrás, destaca que "un cambio de entrenador, de dinámica, pues, lo cambia todo" y es crucial para entender la gran racha de resultados que acompañan al cuadro vasco en este inicio de 2026.

Matarazzo revoluciona la Real Sociedad

Además, Soler quiso destacar la figura de Pellegrino Matarazzo y su trabajo, de momento, en la Real Sociedad. "Es muy cercano, muy buena persona y un grandísimo entrenador", subrayó el valenciano que, además, aclaró que se comunican con el estadounidense en inglés. Aunque la ilusión desborda Anoeta con los resultados obtenidos y con la presencia del americano en el banquillo, 'Rino' opta por la prudencia y asegura que el trabajo aún está por hacer. "Pero queda un partido más y no podemos pensar que está todo hecho. Hemos controlado el partido, ha habido fases en las que hemos estado muy bien hoy, hemos jugado muy bien”, valoró el técnico tras vencer al Athletic Club en San Mamés.