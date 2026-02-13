Carlos Vicente evidencia el debate entre LaLiga y el fútbol inglés tras su salto a la Championship

Carlos Vicente ha reabierto la comparación entre el fútbol español y el inglés tras su salida del Deportivo Alavés rumbo al Birmingham City. En una entrevista concedida a Flashcore, el futbolista aragonés fue tajante al analizar su nueva etapa en la EFL Championship: “El nivel aquí no tiene nada que envidiar a LaLiga”, aseguró, alimentando un debate recurrente sobre las diferencias entre el campeonato español y el fútbol inglés.

Un fichaje sorprendente: de LaLiga a la Championship

El traspaso de Carlos Vicente generó debate desde el primer momento. Abandonar la élite del fútbol español para recalar en la segunda división inglesa no es una decisión habitual para un jugador en plena madurez deportiva. Sin embargo, el zaragozano lo tiene claro: el proyecto del Birmingham fue determinante.

Carlos Vicente en un partido de Championship / X:@carlosvcnt_

Más allá del aspecto económico (que reconoce como parte de la ecuación), el futbolista destaca dos factores clave: la ambición institucional y la confianza depositada en él. El Birmingham le transmitió una idea firme: existe “urgencia inmediata por ascender” y el club quiere estar cuanto antes en la Premier League.

Vicente debutó con asistencia y victoria, dejando una primera impresión inmejorable. La rápida adaptación al vestuario y el “feeling” con sus nuevos compañeros refuerzan su convicción de haber tomado la decisión correcta.

La ambición de jugar en la Premier League

El gran objetivo de Carlos Vicente no se esconde: quiere jugar en la Premier League. Y hacerlo logrando el ascenso con el Birmingham le resultaría aún más especial. El reto, asegura, es el mayor desde que es profesional.

La motivación no es solo colectiva, sino también personal. El futbolista entiende que el ascenso abriría un escaparate incomparable, tanto a nivel competitivo como mediático. En el horizonte aparece incluso la posibilidad de disputar un derbi frente al Aston Villa, uno de los grandes rivales de la ciudad. Un escenario que alimenta su ambición y su deseo de consolidarse en el fútbol inglés.

Para Vicente, el mensaje interno es claro: el proyecto no es a medio plazo, es inmediato. Esa exigencia competitiva ha sido uno de los factores que más le sedujeron.

Championship vs LaLiga: diferencias tácticas y físicas

Uno de los puntos más interesantes de su reflexión es la comparación entre LaLiga y la Championship. Vicente reconoce diferencias evidentes en el estilo de juego. En su opinión, el fútbol inglés en segunda división es menos táctico y ofrece menos pausa en la elaboración, pero compensa con un ritmo más alto y una exigencia física superior.

Carlos Vicente en un partido de la Championship / X:@carlosvcnt_

En la Championship, explica, hay menos tiempo para pensar y más transiciones rápidas. El contacto, la intensidad y la verticalidad marcan el día a día. Sin embargo, rechaza la idea de que el nivel sea inferior.

A nivel individual, considera que muchos futbolistas de la Championship podrían competir perfectamente en equipos de la élite española. Esa afirmación reabre el debate sobre la desigualdad percibida entre competiciones y el valor real de las segundas divisiones en grandes ligas europeas.

Un momento dulce y un sueño con la selección española

Carlos Vicente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En apenas media temporada ha superado sus registros goleadores de campañas anteriores, lo que refuerza su confianza y su ambición. Se define como un jugador en crecimiento, decidido a marcar, asistir y participar cada vez más en el juego ofensivo.

El sueño inmediato es claro: ascender a la Premier League con el Birmingham. Pero a nivel personal, el objetivo es aún mayor: vestir la camiseta de la selección española. Consolidarse en el fútbol inglés y destacar en una liga de máxima exigencia física podría acercarle a ese escaparate internacional.

Noticias relacionadas

Con 26 años, Vicente combina madurez y ambición. Su decisión de dejar el Deportivo Alavés para apostar por el Birmingham City no responde a una huida, sino a un plan estratégico: competir, crecer y alcanzar la Premier League. En el camino, defiende una idea que desafía prejuicios: la Championship, insiste, no tiene nada que envidiar a LaLiga.