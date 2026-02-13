Luís Castro-Corberán: Las dos caras del Derbi

El Levante UD-Valencia CF será un derbi de contrastes en los banquillos. Los dos entrenadores llegan al partido del Ciutat en el foco, aunque por motivos bien distintos. Luís Castro afronta su primer derbi de la ciudad convertido en el gran símbolo de la reacción granota. El portugués representa la esperanza del levantimismo. Todo lo contrario pasa con Carlos Corberán. El de Cheste, discutido como nunca por Mestalla a grito de"¡Corberán, dimisión", es la cara de la crisis blanquinegra.

Luís Castro ha cambiado la tendencia del Levante UD y ha conseguido lo que parecía un imposible: que la permanencia empieza a verse como una posibilidad real. El técnico portugués, con ambición y cantera por bandera, le ha cambiado la cara al equipo con una reconstrucción que ha significado un balance de 8 puntos sobre 24 que invita a la esperanza. El luso ha inyectado a sus jugadores ADN competitivo y ha armado un bloque con herramientas y armas para plantar cara a cualquiera. La prueba es el empate contra el Atlético de Madrid en el Ciutat o los apuros que pasó el Real Madrid en el Bernabeú.

El Levante de Castro es un equipo valiente, decidido, flexible y directo que tiene las ideas claras como demostró desde el primer día en la goleada (0-3) al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Hay un camino y una línea ascendente. Castro asumió el banquillo granota con la misión de estabilizar al equipo y dotarlo de una identidad definida en el juego y lo ha conseguido a base de fútbol y meritocracia. El Levante sabe a lo que juega. El Valencia de Corberán, ahora mismo no.

Un derbi, dos sensaciones

Corberán atraviesa su momento más crítico desde su llegada al banquillo del Valencia CF hace ya más de un año. El técnico no encuentra soluciones a la crisis de fútbol y resultados por los que atraviesa el equipo. El de Cheste, eliminado de la Copa y a un punto de los puestos de descenso, afronta el derbi después de una de sus semanas más duras como entrenador del Valencia con tres derrotas consecutivas contra el Betis, Athletic y Real Madrid. La última contra los blancos escenificó como nunca la fractura que existe entre el técnico y la afición.

Corberán ha perdido crédito a los ojos del valencianimo, pero de momento no a los del club. El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay sigue confiando en la figura del entrenador y, a fecha de hoy, el club no contempla tomar ninguna decisión respecto a su continuidad. Incluso si el Valencia cae derrotado en el derbi.