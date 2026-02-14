Una de cal y otra de arena para el Atleti

Sonrisas y lágrimas en el Atlético de Madrid. Desde diciembre de 2020 las rojiblancas no disputaban la fase eliminatoria de la Champions League. Este semana recibieron en casa al Manchester United en un choque que se resolvió 0-3 para las inglesas. Pero el resultado no fue el único mazazo. Todavía estaba por llegar el mayor de los golpes: la grave lesión de Silvia Lloris, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. La murciana llegó al partido después de estrenarse en Liga F frente a su exequipo, el Levante UD, y siendo la futbolista con más minutos jugados de su equipo —2483 minutos entre todas las competiciones—. Pero el fútbol es tan bonito como cruel.

Las alarmas sonaron en el minuto 38 cuando al intentar robar un balón a Malard, que acabó anotando el segundo para el United, se hizo daño en la rodilla y quedó tendida en el suelo sin poder defender el ataque de la francesa. Sorprendió que abandonase el verde por su propio pie. Cualquier aficionado podría haberse aferrado a esa imagen. Pero las lágrimas avivaron la preocupación y el viernes se confirmó el peor de los presagios.

Silvia Lloris abandona el terreno de juego por su propio pie. / Inma Flores

La única sonrisa de la noche

El destino es muy caprichoso y frente al Manchester United Gio Queiroz cerró un ciclo. En el mes de octubre, la delantera sufrió una fractura transindesmal en el peroné. Fue, precisamente, en el partido que enfrentaba al Atleti y al equipo inglés, correspondiente a la segunda jornada de la nueva fase de liga de la competición. Desde aquel encuentro, que se selló con derrota por 0-1, tuvieron que pasar 118 días para que la brasileña volviese a disfrutar de minutos con la elástica rojiblanca. Tres meses para que su regreso se convirtiese en la única nota positiva que dejó la visita del United.

“Estar unos meses fuera es difícil, pero estoy muy contenta por la vuelta. Voy a seguir trabajando para poder ayudar al equipo”, confesó Gio para los micrófonos del club. “Estamos contentos por ella. Ya habéis visto los registros y las posibilidades que nos da desde última línea. A lo que ya tenemos como equipo, sumarle la capacidad de Gio es muy importante”, subrayó José Herrea. El próximo desafío de la brasileña será el derbi madrileño ante el Madrid CFF, equipo al que recaló después de su paso por el Levante UD. “Estamos muy ilusionadas. Venimos de ganar en liga y vamos a afrontar el partido con muchas ganas. Vamos a por ellas”, avisó la ‘18’ del Atleti.

Una plaga que no cesa

Silvia Lloris ha sido la última jugadora en sumarse a la maldita lista. En lo que va de febrero —catorce días— cuatro jugadoras de la Liga F han sufrido la rotura de ligamento cruzado anterior. Antonia Canales, vieja conocida en el Valencia CF, comunicó por redes sociales la noticia que nadie desea leer: “Hoy se confirma mi ruptura de LCA. Sigo sin poder creerlo. Se viene el reto más grande de mi carrera hasta el momento y trabajaré como nunca para volver más fuerte”, escribió. Laila Aleixandri es otra de las víctimas de esta plaga. La pivote del FC Barcelona tuvo que abandonar el terreno de juego del Di Stéfano en camilla y entre lágrimas.

Una escena que también se vivió unos días en Buñol. Érika González le dio la victoria al Levante con un golazo desde la lejanía. Ese que tanto había perseguido en cada partido por fin llegó. Pero apenas tuvo tiempo de celebrar la victoria. Dos minutos después de su gol dejó huérfano al Levante. No porque quisiera. Esta vez no quería parar. Pero el fútbol a veces no entiende de deseos. Golpea igual que premia. Y esa mañana de sábado golpeó con fuerza. Pero si hay algo claro es que volverá: “Acordaros de lo que digo hoy: volveré más futbolista, volveré más profesional, más preparada, más fuerte, más rápida, volveré con más ganas. Volveré más. Volveré mejor”.