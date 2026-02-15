Bronca en el Ciutat: Cömert indigna al levantinismo con su celebración
El central arrancó un banderín al final del partido, colgó su camiseta y la ondeó a los ojos de todos en un gesto que hizo saltar las chispas en el Ciutat
Los jugadores del Levante le echaron en cara al suizo su "falta de respeto". Corberán y Tárrega pidieron disculpas al final del partido en nombre del Valencia
El Derbi acabó con polémica arbitral por el gol de Umar Sadiq y con bronca final por la celebración de Eray Cömert. El central del Valencia CF indignó al levantanismo con su celebración al final del partido. El suizo arrancó un banderín al final del encuentro, colgó su camiseta y la ondeó a los ojos de todos en una celebración que hizo saltar las chispas en el Ciutat de València.
Los jugadores y los aficionados del Levante recriminaron el gesto al central. Además, algunos miembros del cuerpo técnico granota se fueron en busca del suizo para recuperar el banderín y echar en cara al valencianista su actitud.
"Lo ha celebrado de manera efusiva, estamos en una situación complicada, estás en otro campo y eso te lo puedes ahorrar", decía cabreado Manu Sánchez. Igual de enfadado estaba Dela al final del encuentro. "Ha sido un derbi, un partido de mucha tensión, lo sabemos... Los mismos impresentables de siempre... Enhorabuena al Valencia".
El Valencia se disculpa
Carlos Corberán y su segundo capitán César Tárrega pidieron disculpas a la finalización del partido en nombre del Valencia CF. "He ido para vestuarios y no he podido verlo con exactitud. Pido disculpas en nombre del Valencia, porque hay mucha tensión en estos partidos. No queremos que se perciba como una falta de respeto y pedimos disculpas como club”, dijo el entrenador en sala de prensa.
