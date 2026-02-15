El enésimo 'robo' arbitral del Madrid: dos penaltis de regalo por 'piscinazos' de Vinícius

El Real Madrid volvió a ganar con claridad (4-1) a la Real Sociedad este sábado por la noche, pero el resultado quedó inevitablemente condicionado por la polémica arbitral. Dos penaltis señalados sobre Vinícius Júnior —ambos transformados por el propio delantero— desataron las protestas del conjunto donostiarra y encendieron las redes sociales con una palabra que se hizo viral: "piscinazo".

En el primero, existe un ligero contacto de Jon Aramburu en el área, aunque insuficiente para la mayoría de analistas y exárbitros para justificar la caída del delantero brasileño. Tras su recorte, la bota de Vinícius impacta contra la del lateral realista, que estaba clavando el pie en la hierba. En el segundo, el escándalo fue mucho más evidente. Vini se lanza al aire antes de que exista cualquier tipo de contacto. El término "piscinazo" se hizo tendencia en España.

La realidad es que las dos penas máximas redujeron claramente las posibilidades de la Real Sociead en el partido. Después de empatar a un gol tras un claro derribo en el área de Huijsen. Solo cuatro minutos más tarde, el colegiado, Francisco Hernández Maeso, pitó la primera de las dos faltas inexistentes sobre Vinícius en el área realista. A la media hora, Valverde convirtió el 3-1, resultado con el que se marcharon al descanso.

A la vuelta de los vestuarios, en el minuto 48, un nuevo error del árbitro, este flagrante y sin corrección del VAR, rompió del todo el partido. Vini se 'desmayó' e hizo, poco después, el 4-1.

Más allá del debate técnico, el impacto fue directo: la 'manita' arbitral permitió al Madrid romper la racha el invicto de seis partidos del técnico de la Real, Pellegrino Matarazzo. Desde su llegada, el equipo blanquiazul había encadenado antes del Santiago Bernabéu cuatro victorias y dos empates en la Liga.

Camino de romper todos los récords: los datos que alimentan la sospecha

La polémica ante la Real no es un hecho aislado, sino la prolongación de una tendencia estadística que no tiene precedentes recientes.

El conjunto blanco suma ya 17 penaltis entre todas las competiciones esta temporada. Solo en Liga ha lanzado 13 en 24 jornadas, de los cuales ha convertido 11. Según datos difundidos por el analista Fran Martínez, se trata del primer equipo en la historia de LaLiga que alcanza 11 goles de penalti en los primeros 24 partidos del campeonato.

La diferencia con el resto de competidores es abismal:

Real Madrid : 13 penaltis a favor (11 goles), 3 en contra → +10 de diferencial

: 13 penaltis a favor (11 goles), 3 en contra → Girona : 7 a favor

: 7 a favor Barcelona : 6 a favor, 4 en contra → +2

: 6 a favor, 4 en contra → +2 Atlético de Madrid: 3 a favor, 2 en contra → +1

El Madrid no solo lidera en España, sino también en el contexto europeo. En las grandes ligas, el equipo blanco supera claramente a clubes como el Bayern de Múnich (9 penaltis a favor) o conjuntos como Mainz, Brentford y Brest (8 cada uno, según Opta).

Un patrón que marca la temporada

La victoria madridista ante la Real Sociedad fue amplia en el marcador, pero el desarrollo de lo visto, la inoperancia del VAR, especialmente, en un "piscinazo" histórico, vuelven a dejar la sensación de que, en momentos clave, el listón arbitral no es el mismo para todos.