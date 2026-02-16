Adrián Pérez se estrena con el Águilas FC por todo lo alto

El futbolista valenciano Adrián Pérez vivió este fin de semana una de esas jornadas que marcan un punto de inflexión en la temporada. El centrocampista se estrenó como titular con el Águilas FC y lo hizo dejando una actuación sobresaliente que culminó con victoria para el conjunto murciano, en un partido donde su influencia fue evidente de principio a fin.

Desde el pitido inicial, Pérez mostró personalidad, criterio con el balón y una notable capacidad para conectar líneas. Su despliegue físico y su lectura del juego aportaron equilibrio al equipo, que encontró en el valenciano una pieza clave para dominar el ritmo del encuentro. No solo cumplió en tareas defensivas, sino que también se proyectó en ataque, participando en las jugadas más peligrosas de los suyos.

Cara reconocible del Torrent

Su estreno como titular no es fruto de la casualidad. Adrián Pérez llegó al Águilas FC tras dejar huella en el Torrent CF, donde se convirtió en un futbolista importante y en uno de los nombres propios del vestuario. Con el conjunto valenciano firmó actuaciones de peso, especialmente en la Copa del Rey, competición en la que el Torrent ofreció una imagen competitiva y ambiciosa ante rivales de mayor entidad. En ese escenario exigente, Pérez demostró carácter y capacidad para rendir bajo presión.

Ese bagaje competitivo parece haberle dado el impulso necesario para dar un paso al frente en su nueva etapa. En el Águilas FC ha trabajado en silencio desde su llegada, esperando la oportunidad que finalmente ha llegado en forma de titularidad. Y no la desaprovechó. Su actuación refuerza la idea de que puede convertirse en un jugador diferencial en el tramo decisivo de la temporada.

Jugador consolidado

El propio cuerpo técnico valora su versatilidad y compromiso, dos cualidades que pueden resultar determinantes en una categoría tan exigente. Adrián Pérez no es solo una apuesta de futuro inmediato, sino una realidad que empieza a consolidarse en el presente del equipo murciano.

Con esta carta de presentación, el valenciano lanza un mensaje claro: quiere ser importante en el Águilas FC en lo que resta de campaña. Si mantiene el nivel mostrado en su primera titularidad, todo apunta a que su nombre seguirá apareciendo en los onces y, posiblemente, en los titulares.