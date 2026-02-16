El 'fundido a negro' de Bakambú: el cómico momento tras su gol en Mallorca

Una anécdota técnica se coló en la noche del domingo tras la victoria del Real Betis Balompié en Son Moix. Durante la entrevista postpartido de Cédric Bakambu en los medios del club verdiblanco, los focos de la zona mixta se apagaron repentinamente, dejando al delantero y al equipo de grabación a oscuras por unos segundos antes de que se reanudara la iluminación.

El incidente se produjo cuando Bakambu, que había sido una de las figuras del duelo al marcar en el triunfo por 2-1 ante el RCD Mallorca, se encontraba respondiendo a las preguntas de los medios. El ataque verdiblanco se quedó a oscuras por un momento, lo que obligó a los técnicos a recurrir a la cámara para iluminar la escena mientras el periodista trataba de mantener la entrevista con naturalidad. “¿Me ves o no?”, bromeó el propio Bakambu ante la situación antes de reírse y continuar con el diálogo.

La derrota en Palma también dejó apuntes importantes. Bakambu había aprovechado la oportunidad para estrenarse en Liga con un gol que rompió un periodo sin marcar y contribuir al triunfo de su equipo, algo que el delantero se tomó con humor y satisfacción en sus declaraciones.

Pese al incidente técnico, el Betis celebró una noche completa en la que exhibió su mejor versión en Son Moix y siguió reforzando sus aspiraciones en la clasificación, mientras que la curiosa interrupción de la iluminación quedó como una anécdota ligera en el contexto de la jornada.