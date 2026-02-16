Nico Williams, lesionado: tiempo de baja y plazos de su recuperación

Nico Williams estará de baja por tiempo indefinido a causa de una pubalgia que arrastra desde hace meses y que en las últimas semanas ha ido en aumento. El extremo internacional español ha optado por frenar su actividad para someterse a un tratamiento específico que le permita superar unas molestias que ya estaban condicionando su rendimiento.

Toljan disputa un balón con Nico Williams. / LUD

La dolencia, habitual en futbolistas por la exigencia física que implica la competición, afecta a la zona del pubis y compromete especialmente acciones explosivas como los cambios de ritmo, los apoyos y el golpeo. En el caso del atacante rojiblanco, el problema se había convertido en recurrente, lo que ha llevado a tomar la decisión de parar sin fijar un plazo concreto de regreso.

El jugador iniciará un tratamiento bajo supervisión especializada y su vuelta dependerá exclusivamente de la evolución clínica. No se descarta que la ausencia se prolongue varias semanas, en función de la respuesta al plan de recuperación.

Baja muy sensible

La baja supone un contratiempo relevante para el Athletic Club, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes. El cuerpo técnico deberá reajustar piezas en un tramo de calendario exigente, mientras el objetivo prioritario pasa por que el extremo regrese en plenitud y sin riesgo de recaída.