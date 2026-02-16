Noelia Ramos llama a la puerta de 'la Roja'

Noelia Ramos llama a la Selección. Este viernes, 20 de febrero, Sonia Bermúdez dará la lista de jugadoras que arrancarán el camino hacia el Mundial de Brasil de 2027. La portera tinerfeña podría ser la principal novedad en la convocatoria, ya que la ausencia de Cata Coll —se sometió el pasado viernes a una artroscopia en su rodilla izquierda y estará de baja durante un mes— abre la puerta a un posible estreno en la absoluta de la guardameta del CD Tenerife, que ya maravilló en las categorías inferiores, donde se erigió campeona de Europa Sub-17 y Sub-19, junto a su gemela Natalia Ramos.

La portera exgranota, que coincidió en el Levante con Carol Marín en la temporada 2017/18, fue una de las grandes protagonistas de la jornada 20 de Liga F. El FC Badalona Women recibía a las tinerfeñas con el agua al cuello, después de recibir una sanción de tres puntos y una multa económica impuesta por la RFEF por la reiterada ausencia de un médico del club en sus partidos como visitante. El conjunto que dirige Marc Ballester pretendía silenciar sobre el verde el runrún suscitado en la última semana. Y lo logró. Pero no por méritos propios, sino porque Noelia Ramos acaparó todos los focos, tras parar un penalti a María Llompart pasada la media hora de juego.

"Es un trabajo que hacemos con el entrenador de porteros y también es esa parte personal de intuición. Yo siempre digo que es una batalla mental y, sobre todo, de convicción. Para estar bajo palos hay que tener mucha determinación. Estoy feliz. Cuando se acierta hay que celebrarlo", confesó Noelia Ramos, nombrada mejor jugadora del partido. Pero no es el primero que detiene esta temporada. En la quinta jornada Sara Däbritz ya experimentó la sensación de quedarse con la miel en los labios, después de que la meta tinerfeña adivinase sus intenciones y detuviese en dos tiempos el lanzamiento.

Invicta bajo palos

Noelia Ramos no ha perdido ningún partido esta temporada. De los doce encuentros que ha disputado, seis se tradujeron en empate y cinco en victoria. "No hay mayor secreto que el trabajo. Cuando una está pico y pala día a día, se ve la recompensa. Es cierto que el fútbol muchas veces es ingrato, pero estamos recogiendo el fruto de muchos años atrás. Es para estar orgullosas, porque cada día nos reinventamos, nos exigimos. La ambición y el hambre que tiene este equipo de querer seguir yendo a por más es la clave", añadió ante los medios de comunicación.

Noelia Ramos festeja la victoria ante el Atlético de Madrid / CD Tenerife

El 'Tete' se codea con los grandes

El Tenerife es el segundo equipo que menos goles ha encajado (14) junto al Real Madrid. Superada la vigésima jornada, cifra en cuatro los partidos resueltos con empate a cero goles y en tres los finalizados con el 1-1 sobreimpresionado en el luminoso. De hecho, por detrás del FC Barcelona, es el equipo que menos goles ha concedido en un partido, pues en ninguno ha encajado más de dos tantos. Reflejo de la seguridad que ofrece Noelia Ramos bajo palos. Pero al finalizar el choque frente al Badalona reconoció de que no solo era trabajo de una: "Personalmente, estoy muy feliz, pero sin la ayuda de todo el equipo es imposible intervenir y estar preparada para cuando toque".

De canarias va la cosa

Pero Noelia Ramos no es la única canaria que opta a aparecer en la lista. El nombre de Misa Rodríguez resuena cada vez con más fuerza. La portera del Real Madrid, que ya es la jugadora con más partidos de la historia del club blanco —a finales de enero alcanzó los 200—, inició la temporada sin protagonismo. Fue en el mes de octubre cuando reapareció sobre el verde, tras la lesión de Merle Frohms en un partido de Champions ante el Paris Saint-Germain. Desde entonces, ha disputado 19 partidos entre todas las competiciones y en doce de ellos ha mantenido la portería a cero.

Quizás su regreso a 'la Roja', después de estar ausente desde verano de 2024, se convierte en la gran sorpresa de la convocatoria de Sonia Bermúdez. La seleccionadora ya demostró que con ella en el banquillo, la selección empezaba de cero. Fue dicho y hecho: en su primera lista sorprendió con la vuelta de Mapi León y Jenni Hermoso; y en la segunda, para la gran final de la Nations League a doble partido ante Alemania, con el estreno de la sensación del momento: Edna Imade.