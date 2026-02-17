Los 14 puntos del informe de LaLiga sobre el Levante UD-Valencia CF

SUPER denunciaba este mediodía antes de que fuera oficial, que el informe de LaLiga registraba hasta tres conductas denunciables: cánticos dirigidos desde la grada local contra Pepelu al grito de “Pepelu es una rata” y el lanzamiento de objetos, entre ellos botellas, que alcanzaron al jugador Eray Cömert desde la grada.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional remite cada semana un escrito de denuncia al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante. Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

LALIGA, a través de su plataforma LALIGAVS, recoge los reportes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acudan a los partidos, con el fin de contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios. Además, desde hace años, LALIGA solicita más competencias para poder luchar contra esta lacra.

Tras la disputa del derbi se ha procedido a la remisión a los organismos anteriores de las siguientes 12 denuncias:

1. 34 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”.

2. 18 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”.

3. En el minuto 1 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”.

4. En el minuto 20 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata” , siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

5. En el minuto 24 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata” , siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

Germán Caballero

6. En el minuto 37 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “písalo, písalo” , dirigido a un jugador del equipo visitante que se encontraba tendido sobre el terreno de juego.

7. En el minuto 46 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata” , siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

8. En el minuto 58 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata” , siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

9. En el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “Burro, burro” , siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

10. En el minuto 94 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “¡Hijo de puta!”, dirigido al árbitro del encuentro.

11. 8 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante, esto es, el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral lanzaron varias botellas de agua hacia dicha zona, obligando a la intervención de Policía Nacional.

12. Unos 10 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías del túnel de vestuarios, en Tribuna, lanzaron botellas con tapón en el instante que los jugadores del club visitante accedían a los vestuarios, llegando a impactar una de estas en un jugador del club visitante .

El club local emitió a través de los videomarcadores mensajes en contra de la violencia e insultos de forma aleatoria durante todo el desarrollo del encuentro y tras el cántico del minuto 94 con el siguiente texto: “Se recuerda a los espectadores que están prohibidos los cánticos y actitudes que resulten ofensivos y contrarios a la tolerancia y al respeto".

AFICIÓN VISITANTE

Asimismo, a continuación, se relacionan los siguientes hechos para conocimiento y consideración del Comité de Competición:

1. En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES ubicados en el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico ”Puto sapo el que no note, eh".

