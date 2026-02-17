¡Otro entrenador! Fran Escribá tiene nuevo equipo
El técnico valenciano sustituye a Tevenet al mando de un Real Valladolid en crisis de volver a descender otra categoría
El técnico valenciano Fran Escribá ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Valladolid hasta junio de 2027, cargo que asume tras la destitución de Luis García Tevenet después de la dolorosa derrota por 5-1 ante el Granada CF el pasado domingo, según confirmó el club blanquivioleta en la noche del lunes.
La decisión responde a la mala racha de resultados que dejó al equipo en puestos de descenso, motivando a la directiva a apostar por un técnico con amplia experiencia en el fútbol español tanto en Primera División como en Segunda.
Escribá, de 60 años, dirigirá este mismo martes su primer entrenamiento desde las 11:00 horas en los campos anexos al Estadio José Zorrilla, en una sesión programada a puerta abierta, como parte del proceso de adaptación antes de su presentación oficial ante los medios.
Arrancó su trayectoria como asistente de Quique
Salido de la cantera del Valencia CF, donde dirigió al juvenil, pronto se adjuntó a Quique Sánchez Flores como asistente. Le siguió por Getafe, Valencia, Benfica y Atlético de Madrid antes de empezar su carrera en solitario.
- Elche CF (2012–2015): Primera experiencia como técnico, logrando el ascenso a La Liga y consolidando al equipo en la élite española.
- Getafe CF (2015–2016): Dirigió al conjunto madrileño en Primera División, afrontando la lucha por la permanencia.
- Villarreal CF (2016–2018): En el submarino amarillo clasificó al equipo para competiciones europeas. Fue cesado nada más arrancar su segunda temporada.
- Celta de Vigo (2019): Entrenador del Celta en La Liga, donde asumió el cargo en una temporada con múltiples retos.
- Elche CF (segunda etapa, 2021): Regresó a Elche para un nuevo ciclo en el que logró mantener al equipo en la máxima categoría.
- Real Zaragoza (2022–2023): Dirigió al equipo aragonés en Segunda División, con una campaña marcada por la complejidad del club.
- Granada CF (2024–2025): Entrenador del conjunto nazarí en la categoría de plata, hasta su cese en mayo de 2025.
- Real Valladolid (2026–presente): Reciente fichaje del club pucelano para afrontar la difícil segunda vuelta del campeonato y la temporada siguiente. Su objetivo es la salvación.
- Cömert explica su polémica celebración del banderín en el Derbi
- Unai Núñez, rendimiento inmediato al servicio del Valencia CF: 'Si me pone de delantero pues de delantero
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el derbi contra el Levante UD
- Última hora con la lesión de Diego López en el Valencia CF
- Lo que vio y no vio el acta arbitral del Derbi: Pendientes de la denuncia de LaLiga
- Corberán bate un récord en la historia de los Derbis
- Botellazo a Eray Cömert en Orriols
- El Valencia se lleva el Derbi con polémica final