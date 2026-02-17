¡Otro entrenador! Fran Escribá tiene nuevo equipo

El técnico valenciano Fran Escribá ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Valladolid hasta junio de 2027, cargo que asume tras la destitución de Luis García Tevenet después de la dolorosa derrota por 5-1 ante el Granada CF el pasado domingo, según confirmó el club blanquivioleta en la noche del lunes.

La decisión responde a la mala racha de resultados que dejó al equipo en puestos de descenso, motivando a la directiva a apostar por un técnico con amplia experiencia en el fútbol español tanto en Primera División como en Segunda.

Escribá, de 60 años, dirigirá este mismo martes su primer entrenamiento desde las 11:00 horas en los campos anexos al Estadio José Zorrilla, en una sesión programada a puerta abierta, como parte del proceso de adaptación antes de su presentación oficial ante los medios.

Arrancó su trayectoria como asistente de Quique

Salido de la cantera del Valencia CF, donde dirigió al juvenil, pronto se adjuntó a Quique Sánchez Flores como asistente. Le siguió por Getafe, Valencia, Benfica y Atlético de Madrid antes de empezar su carrera en solitario.

