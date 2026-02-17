Raphinha carga duramente contra los árbitros

Tras la polémica derrota por 2-1 del FC Barcelona ante el Girona FC en Montilivi, Raphinha, uno de los líderes del vestuario culé, ha decidido romper el silencio y lanzar un duro mensaje que ha encendido aún más el debate arbitral en el fútbol español.

El internacional brasileño utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su frustración con las decisiones arbitrales que, según él, han perjudicado al equipo en las últimas semanas. En su mensaje, Raphinha reconoció que el equipo tiene “muchas cosas que mejorar”, pero apuntó directamente al supuesto trato desigual: “Es muy complicado cuando las normas son diferentes si van a tu favor o en contra. Pero si tenemos que jugar contra todos para ganar… no pasa nada, lo haremos. ¡Visca el Barça sempre!”

La declaración se interpreta como una crítica al estamento arbitral español y a la percepción de que el Barça ha sido objeto de decisiones controvertidas en momentos clave. Esta sensación se intensificó tras una jugada polémica en la que el colegiado César Soto Grado validó el gol de la victoria del Girona a pesar de una presunta falta sobre Jules Koundé, que no fue revisada por el VAR.

El delantero brasileño del FC Barcelona, Raphinha, durante el partido. / David Borrat / EFE

Malestar, también, institucional

El enfado no es nuevo dentro del club. El presidente del Barcelona, Rafa Yuste, envió recientemente una carta de protesta al Comité Técnico de Árbitros y a los responsables del VAR, denunciando una disparidad de criterio que, según el club, ha tenido un impacto negativo en sus resultados.

El manifiesto de Raphinha coincide con un momento delicado en la temporada azulgrana, marcada por resultados irregulares, lesiones y la pérdida del liderato liguero. Para un vestuario que pelea por títulos en varias competiciones, sus palabras suponen tanto un llamado de unidad interna como una respuesta firme a la narrativa externa.