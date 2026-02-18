Argentina defiende a Prestianni y asegura que le dijo “hermano” a Vinícius en vez de "mono"
El entorno del joven del SL Benfica sostiene que no hubo insulto racista contra el brasileño en el duelo ante el Real Madrid CF y habla de un “malentendido” que ya investiga la UEFA
La polémica de la Champions League tras el partido entre SL Benfica y Real Madrid CF sigue desatando reacciones y voces encontradas en el mundo del fútbol. Tras la acusación por supuesto insulto racista de Gianluca Prestianni hacia Vinícius Jr., desde Argentina ha surgido una versión sorprendente que busca rebatir el incendio mediático generado este martes en Lisboa.
Según recoge la prensa deportiva trasandina, el delantero argentino del Benfica aseguró ante el árbitro y a través de su entorno que lo que realmente pronunció hacia el brasileño no fue un insulto racista, sino la palabra “hermano, hermano, hermano” repetida varias veces en el momento del cruce entre ambos. Esta versión contradice de lleno la acusación inicial de Vinícius y de varios jugadores del Real Madrid que aseguraban haber recibido insultos racistas.
La fuerte discrepancia entre versiones llega en un contexto de alta tensión: el partido tuvo que ser detenido durante varios minutos tras la queja del delantero brasileño, lo que activó el protocolo antirracista de la UEFA. Vini Jr. manifestó públicamente que se sintió víctima de racismo y criticó tanto el incidente como la actuación arbitral en sus redes sociales.
Controversia en redes
En defensa de la postura argentina, diversos medios han destacado este nuevo relato de “hermano” frente al relato de insulto, apuntando a que fue una “mala interpretación” de lo que sucedió en el césped. La noticia ha generado controversia en redes sociales y sigue alimentando el debate sobre el racismo en el fútbol, así como sobre cómo se gestionan estas situaciones en competiciones de élite.
