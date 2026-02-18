¡Guerra total! Liverpool, Barça y Madrid se disputan al extremo del momento

El extremo francés, uno de los futbolistas más desequilibrantes del continente, se ha consolidado como pieza clave en el proyecto del Bayern Munich gracias a su capacidad para romper líneas, su precisión en el último pase y un golpeo que marca diferencias. A sus 24 años, no solo ha dado un salto competitivo en la Bundesliga, sino que ha confirmado que está preparado para liderar noches grandes en Europa. Zurdo elegante, creativo en el uno contra uno y con una madurez impropia a su edad, su rendimiento ha despertado el interés de varios gigantes del continente. En un mercado donde escasean los extremos determinantes, su nombre apunta a ser uno de los protagonistas del próximo verano. Michael Olise se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del fútbol europeo y su futuro podría cruzarse directamente con LaLiga. Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona siguen muy de cerca su evolución

Rompiéndola en Alemania

El crecimiento de Michael Olise no es casualidad, es evolución pura. Tras dar el salto definitivo desde la Premier, el atacante francés ha encontrado en el FC Bayern Munich el ecosistema perfecto para explotar todo su talento. En Múnich no solo ha ganado regularidad, también ha ampliado su repertorio: ahora pisa más área, asume galones en los momentos calientes y se ha convertido en uno de los lanzadores de referencia a balón parado. Los números de la temporada hablan por sí solos y confirman el salto de calidad que ha dado. En 34 encuentros oficiales, Michael Olise ha firmado 13 goles y ha repartido 25 asistencias, unas cifras que le sitúan entre los futbolistas más determinantes del panorama europeo.

En el Bayern están tranquilos

El pasado verano de 2024 fichó por el Bayern de Múnich, que apostó fuerte por él con una inversión cercana a los 60 millones de euros abonados al Crystal Palace. Una operación que dejó clara la confianza del gigante alemán en su proyección y en su capacidad para marcar diferencias desde el primer día. El acuerdo se cerró hasta junio de 2029, una señal inequívoca de que en Múnich le consideran una pieza estratégica a medio y largo plazo. Con un contrato de larga duración y un rendimiento que respalda la apuesta, su continuidad en el club bávaro no genera dudas en el corto plazo, a priori, en las oficinas del club bávaro transmiten tranquilidad y cuentan con el futbolista como una pieza estratégica del proyecto. Sin embargo, desde el entorno del jugador deslizan que no se descarta escuchar propuestas y estudiar diferentes escenarios de cara al próximo mercado. En ese contexto, se abre la posibilidad de un regreso a la Premier League o incluso de aterrizar en LaLiga.

¿Quién puede fichar a Olise?

El fichaje de Michael Olise no está al alcance de cualquiera. Son muy pocos los clubes europeos con capacidad financiera y deportiva para afrontar una operación de tal magnitud. En la carrera por el extremo francés aparecen tres gigantes del continente: el Real Madrid, el FC Barcelona y el Liverpool, dispuestos a librar una batalla con el Bayern por uno de los talentos más cotizados del mercado.

Liverpool:

Según apuntan informaciones procedentes de TeamTalk, en Anfield no están jugando al despiste. El interés del Liverpool por Michael Olise va en serio y su nombre figura en rojo en la planificación deportiva del futuro. En el club inglés lo consideran un relevo natural para el ciclo de Mohamed Salah, pensando ya en el medio plazo del proyecto que lidera Arne Slot.

Real Madrid:

El Real Madrid no pierde de vista a Michael Olise. El extremo del Bayern München se ha convertido en uno de los nombres subrayados en la agenda blanca tras su explosión definitiva en Alemania, y en Valdebebas valoran su perfil como una opción estratégica para reforzar el frente ofensivo a medio plazo.

FC Barcelona:

En la dirección deportiva azulgrana gusta su capacidad de desequilibrio, su lectura en los últimos metros y su facilidad para generar ventajas desde el costado derecho, un perfil que encajaría en la idea de reforzar el uno contra uno y sumar creatividad en ataque en los extremos.

Escenario difícil

La operación es complicada por varios factores estructurales. Michael Olise tiene contrato en vigor hasta 2029 y el FC Bayern München realizó una fuerte inversión para incorporarlo, por lo que no existe ninguna urgencia deportiva ni económica que invite a negociar. En Múnich le consideran una pieza estratégica del proyecto y uno de los futbolistas llamados a liderar el nuevo ciclo competitivo del club.

Además, el Bayern se encuentra en una posición de fuerza total: no hay cláusula accesible ni presión contractual, y cualquier club interesado tendría que presentar una oferta extraordinaria para siquiera abrir conversaciones. A día de hoy, el mensaje desde Alemania es claro: Olise no está en el mercado y el club no tiene intención de facilitar su salida.