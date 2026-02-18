El Barça ya tiene clara la fecha de vuelta de Pedri tras su lesión

El futbolista azulgrana Pedri se lesionó el pasado 21 de enero, en el duelo de Liga de Campeones frente al Slavia de Praga, y desde entonces su ausencia se ha dejado notar en el FC Barcelona. Aquel contratiempo físico, que le obligó a abandonar el terreno de juego, cortó su continuidad en un momento clave del curso y privó al equipo de uno de sus hombres importantes en el esquema de Hansi Flick. De hecho desde entonces el cuadro azulgrana ha perdido el liderato en LaLiga y también perdió de manera estrepitosa contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

En el club no quieren correr riesgos innecesarios, conscientes de lo exigente que viene el calendario, pero su regreso está cada vez más cerca. Las sensaciones son positivas y no se descarta que pueda reaparecer este mismo fin de semana en el choque liguero ante el Levante UD, en el Estadi Olímpic. La decisión final dependerá de su evolución en los próximos entrenamientos, aunque el optimismo es creciente.

El futbolista del FC Barcelona Pedri / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Hasta la fecha, el jugador se ha perdido siete partidos por lesión, un tramo en el que el Barcelona ha sufrido resultados dolorosos. El más contundente fue la derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, un golpe duro tanto en lo anímico como en lo deportivo. Además, los azulgranas cedieron el liderato de LaLiga tras caer frente al Girona FC, confirmando un bajón coincidente con su ausencia.

La hoja de ruta que maneja el cuerpo técnico es clara: que pueda sumar minutos ante el Villarreal CF, también en casa, e incluso partir como titular si las condiciones lo permiten, para que recupere ritmo competitivo. El objetivo es que llegue en plenitud al decisivo encuentro del próximo 3 de marzo ante el Atlético de Madrid, donde el conjunto de Flick está obligado a remontar el 4-0 adverso si quiere seguir con vida en la eliminatoria copera.