Enésima vergüenza comparativa con el Madrid entre Almeyda y Rudiger

La polémica arbitral vuelve a incendiar el fútbol español. Y, una vez más, la comparación apunta al mismo destino: el distinto rasero cuando el protagonista viste de blanco. La enésima “vergüenza comparativa” para muchos aficionados tiene ahora dos nombres propios: Matías Almeyda y Antonio Rüdiger.

El primero, hoy en los banquillos, ha sido sancionado con siete partidos tras su expulsión. Según las imágenes difundidas, Almeyda apenas se dirigió al árbitro tras ver la roja y su única frase fue un “¿por qué me echas?”. No hubo aspavientos, ni invasión de campo, ni contacto físico. La secuencia televisiva muestra un gesto de incredulidad y poco más. Sin embargo, el castigo ha sido contundente.

En el otro lado del espejo aparece Rüdiger. En la final de la Copa del Rey, el central del Real Madrid protagonizó una escena mucho más tensa: tuvo que ser sujetado por compañeros y miembros del cuerpo técnico y llegó a lanzar una botella en dirección al árbitro en medio de la protesta. Las imágenes fueron elocuentes y generaron un fuerte debate público sobre los límites de la conducta deportiva en un partido de máxima exposición.

Antonio Rüdiger, fuera de sí / Redacción SD

La indignación no ha tardado en recorrer redes sociales y tertulias. Parte de la afición considera que la comparación entre ambos episodios evidencia un trato desigual en la aplicación del régimen disciplinario. Argumentan que, si las imágenes son claras en ambos casos, la proporcionalidad de las sanciones debería ser coherente con la gravedad de los hechos.

Desde sectores madridistas se defiende que cada expediente se evalúa de forma independiente, atendiendo al acta arbitral y al marco normativo correspondiente. Pero la sensación de agravio comparativo ha vuelto a instalarse entre seguidores de otros clubes, que perciben que las sanciones al Real Madrid tienden a ser menos severas en situaciones de alta tensión.

No es la primera vez que el debate sobre el criterio disciplinario se convierte en protagonista. Lo que sí parece repetirse es el malestar: cada decisión controvertida alimenta la narrativa de desigualdad. Y en un campeonato donde la lupa sobre el arbitraje es permanente, cualquier contraste —por mínimo que sea— se convierte en gasolina para la polémica.

La pregunta, una vez más, no es solo qué ocurrió, sino por qué las consecuencias parecen tan distintas.