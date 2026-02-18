La criminal agresión de Valverde en Champions que enfada al mundo del fútbol

En las últimas semanas, el debate arbitral ha vuelto a instalarse alrededor del Real Madrid. Los críticos del conjunto blanco señalan la cantidad de penaltis señalados a su favor en lo que va de temporada, una estadística que consideran llamativa y que ha alimentado sospechas y discusiones en tertulias y redes sociales. Desde el entorno madridista, en cambio, defienden que las decisiones han sido correctamente aplicadas conforme al reglamento y que la acumulación responde al estilo ofensivo del equipo y a su presencia constante en el área rival. Eso sí, las mentiras tienen las patas muy cortas y viendo las imágenes queda claro quién dice la verdad.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2026.- El centrocampista del Atlético Thiago Almada (d) trata de escapar de Fede Valverde, del Real Madrid, durante la semifinal de la Supercopa de España que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este jueves en el estadio King Abdullah Sports City, en Yeda. EFE/Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

La polémica también salpicó el duelo ante el Benfica en la Liga de Campeones. Algunas acciones concretas generaron airadas protestas del conjunto portugués, especialmente una jugada en la que Federico Valverde y el jugador del Benfica Dahl protagonizaron un choque que visto en la repetición está lejos de ser un choque, sino toda una agresión. Desde Lisboa se habló de una agresión no sancionada y lo cierto es que gran parte del mundo del fútbol está enfadado por un nuevo favor al Real Madrid. De hecho cualquier jugador de otro equipo habría visto la roja, pero el 'pajarito' metió un derechazo al mentón del rival y se quedó sin sanción. La acción encendió el debate mediático sobre el listón disciplinario en Europa y volvió a colocar al club blanco en el centro de la controversia, debido a su historial de favores en Europa.

Otro foco recurrente de discusión es el papel de Real Madrid TV, el canal oficial del club, que en numerosas ocasiones emite informes críticos sobre los árbitros designados para sus partidos. Sus análisis previos, muy duros con el colectivo arbitral, han sido cuestionados por quienes consideran contradictorio ese discurso en un contexto donde, según sus detractores, el equipo sería uno de los más favorecidos por las decisiones. Desde el club, sin embargo, sostienen que se trata de ejercicios de opinión amparados en la libertad editorial, aunque es otra excusa ridícula.

Noticias relacionadas

En el plano clasificatorio, el Real Madrid ocupa el liderato de LaLiga, una posición que para sus seguidores responde al rendimiento deportivo y la regularidad competitiva. Para sus críticos, en cambio, el contexto arbitral ha tenido influencia, especialmente si se compara con decisiones que han perjudicado —según su entorno— al FC Barcelona en jornadas recientes. Como casi siempre en el fútbol español, la discusión combina estadísticas, interpretaciones y una fuerte carga emocional que trasciende lo estrictamente deportivo.