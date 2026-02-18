La UEFA hace públicas las ganancias de los clubes esta temporada

El Congreso de la UEFA, reunido hace unos días en Bruselas, ha aprobado por unanimidad el informe económico correspondiente a la temporada 2024-2025, un ejercicio que confirma la fortaleza financiera del organismo europeo. La institución presidida por Aleksander Čeferin ha registrado unos ingresos ligeramente superiores a los 5.000 millones de euros, una cifra que supone un crecimiento de 737 millones respecto al curso anterior. El aumento consolida la tendencia al alza que viene experimentando el fútbol europeo en los últimos años, impulsado principalmente por los derechos audiovisuales de competiciones como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League, además de los acuerdos comerciales y patrocinios globales.

El nuevo formato está funcionando

El nuevo formato de la UEFA Champions League no solo ha supuesto una revolución deportiva, sino que los números avalan que también funciona a nivel económico y estratégico. La ampliación a 36 equipos y la fase liga con ocho jornadas garantizadas han incrementado el volumen de partidos de alto nivel, lo que se traduce en más audiencias, más ingresos por derechos televisivos y mayor exposición global para clubes y patrocinadores. Eso sí, la otra cara de la moneda es un calendario cada vez más exigente: más partidos, más desgaste y, además, si no logras meterte entre los ocho primeros, te ves obligado a disputar una eliminatoria extra de dieciseisavos que añade todavía más carga física y competitiva a una temporada ya de por sí durísima.

¿Cómo funciona el formato suizo?

Una sola liga de 36 equipos, ya no hay ocho grupos de cuatro. Ahora hay una clasificación única con 36 clubes, todos en la misma tabla.

Ocho partidos por equipo, cada equipo juega 8 partidos en la primera fase:

4 en casa

4 fuera

Contra 8 rivales distintos

Los emparejamientos se configuran por bombos en función del coeficiente UEFA, pero cada equipo no se enfrenta a todos los participantes, sino únicamente a ocho rivales distintos. Un detalle que ha generado debate, ya que el nivel de dificultad puede variar considerablemente según el sorteo, alimentando la sensación de que el formato no siempre garantiza una igualdad total en el camino hacia la clasificación.

Clasificación final

Tras las 8 jornadas, se establece una tabla general:

1º al 8º → pasan directamente a octavos.

→ pasan directamente a octavos. 9º al 24º → juegan un playoff (dieciseisavos).

→ juegan un playoff (dieciseisavos). 25º al 36º → eliminados.

Aquí está la gran diferencia: si no acabas en el Top 8, tienes que jugar una eliminatoria extra, lo que implica más desgaste y más partidos en un calendario ya saturado.

Desde octavos, formato clásico

A partir de ahí, vuelve el sistema tradicional:

Octavos

Cuartos

Semifinal

Final

Todo a ida y vuelta (excepto la final, que es a partido único).

¿Cómo lo reparte la UEFA?

Del total de ingresos generados, el 78%, en torno a 3.900 millones de euros, se destinará a los clubes que participan en las competiciones europeas, manteniendo una proporción muy similar a la de anteriores ciclos. La brecha económica en el fútbol europeo vuelve a quedar en evidencia tras el último reparto de ingresos por competiciones continentales. La Premier League lidera con claridad el ranking, acumulando 566 millones de euros, muy por delante de LaLiga, que se queda en 357 millones, y de la Bundesliga, con 331 millones. La Serie A (298 millones) y la Ligue 1 (248 millones) completan el grupo de las cinco grandes ligas, aunque a una distancia considerable del músculo financiero inglés. Por detrás, el escalón económico desciende de forma notable. La Primeira Liga portuguesa alcanza los 160 millones, seguida por la Eredivisie neerlandesa con 128 millones y la Jupiler League belga con 91 millones. Cierran la clasificación la Superliga griega (78 millones) y la Superliga turca (66 millones), reflejando cómo el nuevo modelo europeo sigue consolidando una jerarquía financiera cada vez más marcada entre las grandes ligas y el resto del continente.

Ranking de ganancias por clubes

Arsenal (Premier): 48,5 M€

Bayern (Bundesliga): 46 M€

Liverpool (Premier): 43,4 M€

Tottenham (Premier): 42.3 M€

Barcelona (LaLiga): 41,3 M€

Chelsea (Premier): 41,1 M€

Sporting Clube (Primeira Liga): 40,8 M€

Manchester City (Premier): 40,5 M€

Real Madrid(LaLiga):38,5 M€

Inter (Serie A):38,3 M€

¿Cómo quedan los clubes españoles?

El FC Barcelona es el club español que más dinero ha generado en la presente edición de la UEFA Champions League. El equipo azulgrana ha acumulado 41,3 millones de euros gracias a sus cinco victorias en la fase de liga y a las primas correspondientes por participar y finalizar entre los ocho mejores, situándose como el representante de LaLiga con mayor rendimiento económico en esta liguilla. Por detrás aparecen el Real Madrid, con 38,5 millones, y el Atlético de Madrid, que ha alcanzado los 35,6 millones. Ambos deberán afrontar la ronda previa al no haber conseguido el billete directo a octavos. Más lejos quedan el Athletic Club, con 26,7 millones, y el Villarreal CF, que ha ingresado 19,9 millones antes de despedirse del torneo. Para el Villarreal CF, ingresar cerca de 20 millones de euros pese a quedar eliminado demuestra por qué estar en la Champions es estratégico más allá del resultado deportivo. Solo por participar, competir y sumar puntos, el club asegura una inyección económica clave para reforzar plantilla, amortizar inversiones y consolidar su proyecto a medio plazo, disputar la máxima competición continental ya supone un premio en sí mismo y una ventaja competitiva frente a quienes se quedan fuera.

Reflejado en el mercado y en el campo

Al final, el fútbol es un deporte sencillo en su esencia, aunque esté envuelto en esa magia que lo hace imprevisible y capaz de regalar sorpresas pero al final quién más gasta tiene las de salir ganando. El desequilibrio es incuestionable: mientras en Inglaterra el mercado invernal se movió a golpe de talonario, en España la inversión fue mucho más contenida. El mercado invernal volvió a dejar clara la diferencia de poder adquisitivo entre ligas. La Premier League encabezó el ranking con una inversión total de 453 millones de euros, muy por delante de la Serie A, que alcanzó los 243,5 millones. A continuación aparecen la Ligue 1, con 105 millones, la Bundesliga, con 98,9 millones, y una LaLiga que cerró el periodo con 75,5 millones de euros en fichajes. Esa diferencia presupuestaria también se ha notado sobre el verde, donde los clubes ingleses han dominado claramente los cruces ante equipos españoles con un parcial global de 9-1 durante el curso.