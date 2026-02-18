Prestianni acusa a Vinícius de mentiroso

El futbolista argentino Gianluca Prestianni, protagonista de una de las mayores controversias de la última jornada de UEFA Champions League, ha roto su silencio tras la acusación de racismo formulada por Vinícius Júnior durante el partido entre Benfica y Real Madrid. La polémica estalló tras una jugada en la que el delantero brasileño aseguró que el argentino le dirigió un insulto racial, lo que provocó la aplicación del protocolo antirracismo de la competición.

A través de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, Prestianni negó con firmeza las acusaciones: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, afirmó el atacante nacido en Argentina.

Víctima de "amenazas"

El futbolista también lamentó las “amenazas” que, según él, ha recibido por parte de jugadores del Real Madrid tras el incidente y defendió su comportamiento durante el encuentro, garantizando que su gesto de cubrirse la boca con la camiseta (momento en el que presuntamente pronunció las palabras que la otra parte interpretó como racistas) es algo habitual en el fútbol y no evidencia de un comentario discriminatorio.

Apoyo público del Benfica

El club lisboeta no tardó en respaldar a su jugador. En sus redes sociales, el Benfica publicó un mensaje de apoyo señalando que, según las imágenes, la distancia entre los jugadores hacía imposible que se escuchara lo que se afirma que se dijo.

El incidente tuvo lugar poco después de que Vinícius anotara el gol que dio la victoria al Real Madrid y lo celebrase bailando, momento en el que el brasileño fue amonestado con tarjeta amarilla y, acto seguido, se encaró con el colegiado mientras comunicaba el supuesto abuso racial. El árbitro activó el protocolo de la UEFA, deteniendo el juego durante varios minutos.