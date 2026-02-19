En Argentina aseguran que Julián Álvarez jugará en el Barça

En el FC Barcelona ya se da por hecho que el próximo verano será clave en la planificación deportiva. La dirección deportiva trabaja con la idea de incorporar un delantero de primer nivel ante la previsible reestructuración del ataque, marcada por el paso del tiempo y el contexto institucional del club. A sus 37 años, Robert Lewandowski ha visto cómo sus cifras y su influencia en el ritmo ofensivo han descendido respecto a temporadas anteriores, algo lógico por edad y carga de minutos. En paralelo, el futuro de Ferran Torres tampoco está completamente garantizado. En los despachos azulgranas asumen que no podrán mantener a todos y que uno de los dos delanteros podría salir para facilitar la llegada de un nuevo ‘9’. Con elecciones en el horizonte y la necesidad de enviar un mensaje ambicioso al entorno, el club estudia distintos escenarios. Desde el círculo cercano al delantero polaco ya se ha deslizado que su etapa en el Camp Nou podría cerrarse al término de la temporada, una posibilidad que aceleraría los movimientos en el mercado y abriría una nueva era en la delantera blaugrana.

Ferrán y Lewandowski celebrando un gol / EFE

El nombre es Julián Álvarez

Las informaciones que llegan desde Argentina han encendido el mercado con meses de antelación. Varios medios del país sudamericano aseguran que Julián Álvarez vestirá la camiseta del FC Barcelona una vez finalice el próximo Mundial. Desde Buenos Aires, 'Radio La Red' apuntan a que el delantero campeón del mundo prioriza un proyecto con aspiraciones reales a títulos y consideran que el conjunto azulgrana reúne las condiciones deportivas que busca para dar el siguiente salto en su carrera. La operación estaría pensada para ejecutarse tras la cita mundialista, momento en el que el jugador reordenaría su futuro.

Clave Barça

En clave Barça, el nombre de Julián no es nuevo. El club catalán lleva tiempo rastreando el mercado en busca de un delantero de presente y futuro que pueda liderar el ataque en el medio plazo. La polivalencia del argentino capaz de jugar como ‘9’, segundo punta o incluso partiendo desde banda encaja en el perfil que gusta en los despachos del Camp Nou. Desde que aterrizó en el fútbol español, Julián Álvarez ha acumulado 92 encuentros oficiales, firmando una aportación directa de 42 goles y 14 asistencias. Sin embargo, el curso actual está dejando registros por debajo de sus estándares habituales, convirtiéndose en la campaña menos productiva del argentino desde su llegada a LaLiga.

Movimiento complicado

Julián Álvarez firmó con el Atlético de Madrid un contrato de larga duración que se extiende hasta junio de 2030, una muestra clara de la apuesta estructural del club por el delantero argentino. Su vinculación incluye una cláusula de rescisión elevada, acorde a su estatus y proyección, pensada para blindarle ante el interés de otros grandes de Europa. En este contexto, el FC Barcelona permanece en alerta. Con la situación financiera más estabilizada y la hoja de ruta clara para rejuvenecer la delantera, en los despachos del Camp Nou no se descarta un movimiento ambicioso si las cuentas lo permiten. La opción de acudir a la cláusula de rescisión está sobre la mesa como vía directa para cerrar un fichaje estratégico.

Sería una operación de enorme calado: no solo por la inversión que exigiría, sino también por el mensaje que enviaría en clave competitiva. Incorporar a una pieza capital de un rival directo en LaLiga