Crisis mayúscula en el Olympique de Marsella: Pablo Longoria negocia su salida mientras el club se tambalea

El Olympique de Marseille vive una de las crisis institucionales y deportivas más profundas de los últimos años, con un terremoto interno que amenaza incluso con la salida de su presidente, Pablo Longoria. A pesar de que el club terminó segundo en la temporada 2024/25 de Ligue 1, y se mantiene en la pelea por posiciones europeas —actualmente cuarto en la clasificación— la situación interna ha ido deteriorándose hasta poner en duda la continuidad del dirigente español, que ahora negocia su salida con la propiedad.

Un cambio radical de rumbo en la dirección

La crisis institucional se desencadenó hace semanas, cuando el club decidió relevar a Longoria de la mayoría de sus funciones deportivas para relegarlo a un papel más “institucional”, destinado a representarlo ante organismos nacionales y europeos. Esta decisión del propietario estadounidense Frank McCourt fue vista como una degradación de facto del presidente, que ya no ostenta el control del proyecto deportivo.

Como consecuencia, Longoria —que llegó al club en 2020 como director deportivo y desde 2021 ocupaba la presidencia— ha decidido no aceptar ese rol reducido y, según varios medios, ha iniciado conversaciones formales con sus abogados para determinar las condiciones de su salida amistosa del club.

La salida de Longoria no será automática ni inmediata: su posición en el consejo de administración de la Ligue de Football Professionnel (LFP) otorga al club representación en la cúpula del fútbol francés y no existe, por ahora, un sustituto elegible que cumpla con los requisitos estatutarios. Eso complica las negociaciones y podría prolongar su permanencia formal hasta que se resuelvan esos aspectos.

Un proyecto que se desmorona en el día a día

El desorden en los despachos se ha visto acompañado por una turbulenta dinámica deportiva. Tras un arranque de temporada prometedor, el equipo sufrió una humillante derrota por 5-0 ante el Paris Saint-Germain, una temprana eliminación en la fase de grupos de la UEFA Champions League y un empate decepcionante contra el RC Strasbourg Alsace que exacerbó las tensiones y las frustraciones.

En medio de esta tormenta, figuras claves también han tomado decisiones trascendentales: el director deportivo Medhi Benatia, persona de confianza de Longoria, anunció su dimisión —aunque luego fue confirmado en el cargo con plenos poderes por McCourt— poniendo aún más en evidencia la mala coordinación interna.

Apoyo dividido de la afición y éxodo en el organigrama

La afición, históricamente exigente, ha mostrado su descontento con el rumbo del club. Durante el último partido en el Stade Vélodrome, varios sectores del público desplegaron pancartas que pedían la marcha tanto de McCourt como de Longoria, en un síntoma claro del malestar social que envuelve al equipo.

Además, otros movimientos en el organigrama —incluyendo el relevo en el banquillo y los constantes rumores sobre posibles entrenadores rechazando el puesto por la inestabilidad— contribuyen a dibujar un panorama complicado para la institución.

El legado de Longoria y el futuro del club

Para muchos, la etapa de Pablo Longoria había sido hasta hace poco motivo de orgullo: tras asumir el mando, logró consolidar al Marsella en competiciones europeas y reconstruir parte del proyecto deportivo tras años de dificultades. Pero la reciente crisis ha puesto en evidencia las limitaciones de ese proyecto ante la presión interna y externa.

En este contexto, las negociaciones para la salida de Longoria se presentan como un momento decisivo en la historia reciente del club. La propiedad busca dar un nuevo impulso a la estructura, pero la forma y el timing de estos cambios han encendido todas las alarmas sobre la estabilidad del proyecto en el Velodrome.