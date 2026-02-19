La Premier League suspira por delantero valenciano de moda

Hay delanteros que necesitan muchas ocasiones para marcar. Y luego está Mateo Pellegrino, el ‘9’ que ha convertido el área en su territorio natural y que, a sus 23 años, se ha colocado en el radar de media Europa. La Premier League ya suspira por el atacante valenciano. Y no es para menos.

El ariete suma diez goles esta temporada —siete en liga y tres en Copa— y lo más llamativo no es solo la cifra, sino la sensación de inevitabilidad que transmite cada vez que el balón vuela al área. Mide casi dos metros, domina el juego aéreo con una facilidad impropia de su edad y tiene ese instinto de delantero clásico que parecía en peligro de extinción: anticipación, olfato y contundencia en el remate.

Un ‘9’ de los que ya no se fabrican

Pellegrino es un delantero de referencia. No necesita demasiados toques para hacer daño. Vive del centro lateral, del segundo balón, del error del central. Su remate de cabeza es su gran seña de identidad, pero no es solo eso. Tiene capacidad para fijar centrales, descargar de espaldas y atacar el primer palo con una agresividad competitiva que marca diferencias.

En un fútbol cada vez más híbrido, su perfil resulta especialmente atractivo para ligas como la inglesa, donde el ritmo y el juego por bandas siguen siendo determinantes. No es casualidad que varios clubes potentes de la Premier League hayan enviado ojeadores en las últimas semanas para seguir su evolución. Si el interés se concreta, el traspaso podría moverse en cifras muy elevadas.

Pero Inglaterra no es la única que mira. Equipos poderosos de Italia también siguen sus pasos, conscientes de que el mercado de delanteros centro puros no ofrece demasiadas garantías y de que su progresión apunta al alza.

Un nacimiento ligado al Valencia CF

Hay un detalle que añade una dimensión especial a su historia: Mateo Pellegrino nació en Valencia cuando su padre, el exdefensa argentino Mauricio Pellegrino, vestía la camiseta del Valencia CF. Aquella etapa gloriosa del club en los años 2000 dejó una huella que hoy conecta pasado y presente.

Mauricio Pellegrino en el Valencia CF / VCF

Esa circunstancia le convierte en seleccionable por España, un factor nada menor en el actual contexto de la Selección Española de Fútbol. La Roja lleva tiempo buscando un ‘9’ rematador que aporte soluciones en partidos cerrados, y la reciente lesión de Samu Omorodion ha reavivado el debate sobre la falta de un delantero de área dominante. En ese escenario, el perfil de Pellegrino encaja como un guante: altura, poderío físico, juego aéreo y gol. Un recurso distinto, complementario y, sobre todo, eficaz.

El mercado llama

Su entorno mantiene la calma, pero en el fútbol moderno las dinámicas son implacables. Cuando la Premier llama y la Serie A escucha, el mercado se mueve. Y mucho. Si mantiene su promedio goleador y confirma su impacto en el tramo decisivo de la temporada, el verano promete movimientos importantes.

Mateo Pellegrino es hoy uno de los nombres propios del momento. Un delantero de casi dos metros que marca, que intimida y que despierta interés internacional. La Premier League suspira. Italia observa. Y el futuro, como tantas veces en el fútbol, se decidirá a golpe de gol.