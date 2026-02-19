Tebas dispara contra Florentino: “No es victoria, es rendición”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a dejar titulares en su última entrevista concedida a ABC, donde abordó sin rodeos los asuntos más controvertidos. La tensión institucional vuelve a escalar en el fútbol español. Javier Tebas ha cargado con dureza contra Florentino Pérez, dejando varios mensajes que no han pasado desapercibidos. El presidente de LaLiga cuestionó abiertamente el discurso del máximo dirigente del Real Madrid y puso en duda la lectura triunfalista que se ha intentado instalar en las últimas semanas. Un nuevo capítulo en un enfrentamiento que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos y declaraciones cruzadas.

Florentino Pérez y Javier Tebas / EFE

Sobre la Superliga

Javier Tebas, también se pronunció con dureza sobre el supuesto triunfo del Real Madrid tras el desenlace del proyecto de la Superliga. Lejos de compartir esa lectura, el dirigente fue tajante al analizar el desenlace del pulso institucional. Sobre la 'victoria' del Real Madrid en el final de la Superliga, comentó: "Ese es el relato de los 'portavoces'. [...] Yo veo más una claudicación. [...] Cuando yo digo que Florentino nunca pierde, digo que aunque haya perdido, aunque haya cedido, siempre cuenta a sus 'portavoces' oficiales un relato para dar la impresión de que ha ganado. [...] Él construye un relato con su gente de que ha ganado, pero no veo que haya ganado ni muchísimo menos".

Sobre Negreira

Fue cuestionado sobre la capacidad de la patronal para actuar ante el conocido ‘caso Negreira’. El dirigente explicó las limitaciones legales con las que, según él, se encuentra la competición en este tipo de situaciones. "¿Cómo LaLiga no tiene mecanismos para defenderse de un caso como el de Negreira?", le preguntan después a Tebas. "Porque estamos en un estado de derecho y las normas son las que son. [...] Y luego hay un tema de Ley del Deporte que yo no lo hago, que hay una prescripción a los tres años de los hechos. He abogado porque las prescripciones de este tipo de delitos sean de muchos más años. Pero lo que también está claro es que el Barcelona no pagó árbitros como parece que construye el relato", responde.

Decir que se compraban árbitros y que si no le pitan un penalti a Vinicius en Pamplona era culpa de Negreira, como si no me equivoco dijo Florentino en una asamblea de socios... / EFE

Por ser madridista

El presidente de LaLiga confesó abiertamente su pasión por el mundo del toro y sorprendió al afirmar que, si coincidieran en horario una corrida de Morante de la Puebla y un partido del Real Madrid CF, él elegiría acudir a la plaza. Cuestionado directamente sobre sus colores futbolísticos, Tebas no esquivó la pregunta y reconoció sin rodeos que es madridista. Eso sí, matizó su postura con una reflexión que no pasó desapercibida: aseguró que ser seguidor del Real Madrid no implica respaldar automáticamente al presidente que esté al frente del club “como si fuera un Mesías”, Una frase que, lejos de rebajar la tensión, vuelve a situar el foco en la figura de Florentino Pérez y en el liderazgo casi incontestable que ejerce en el entorno blanco y no tan blanco. Las palabras de Javier Tebas reconociendo abiertamente que es seguidor del Real Madrid vuelven a poner sobre la mesa un debate incómodo pero inevitable: ¿puede el máximo dirigente de LaLiga manifestar sin matices su afinidad por uno de los clubes más poderosos de la competición sin que eso genere dudas?

¿Reconciliación con Florentino?

En la entrevista también fue cuestionado sobre si, tras el supuesto acercamiento de Florentino Pérez con la UEFA, existiría margen para una reconciliación con Javier Tebas. El presidente de LaLiga no cerró la puerta, aunque marcó condiciones claras: “Si reconoce la fortaleza que deben tener las ligas nacionales, podemos entendernos en muchas cuestiones”. Eso sí, subrayó que cualquier punto de encuentro debe partir de una premisa innegociable: el modelo de gobernanza del fútbol profesional basado en “un club, un voto”. Un mensaje que combina aparente disposición al diálogo con una línea roja muy definida.

Las comparaciones con la Premier

Fue tajante y no escondió su malestar. El presidente de LaLiga considera que medir ambas competiciones bajo los mismos parámetros es “una ignorancia tremenda”, al tratarse de contextos económicos y demográficos muy distintos. Puso como ejemplo las diferencias en población, renta per cápita y penetración de la televisión de pago en Inglaterra, factores que, a su juicio, condicionan directamente los ingresos y el músculo financiero de los clubes.

Tebas defendió que la comparación justa debería hacerse con ligas de entornos similares como Alemania, Italia o Francia, donde sostiene que LaLiga compite e incluso supera en varios indicadores. Para el dirigente, Inglaterra ha sabido explotar su producto desde el punto de vista empresarial, pero eso no invalida según su argumento el trabajo realizado en España, que compite en el mercado global pese a contar con una economía de menor dimensión.

Sin embargo, más allá del discurso institucional, la realidad competitiva y económica dibuja una brecha evidente. La Premier League juega en otra dimensión en ingresos televisivos, capacidad de inversión, atracción de talento y poder global. Inglaterra cualquier club de la zona media puede afrontar fichajes millonarios, en LaLiga incluso históricos se ven obligados a ajustar balances al límite. Aunque Javier Tebas insista en que la comparación está mal planteada y no quiera asumir públicamente esa distancia que, para muchos, es cada vez más evidente.

Javier Tebas para EFE / EFE

Su sueldo

Sobre su elevado salario, Javier Tebas defendió que su retribución no es una decisión personal, sino una cantidad aprobada por los propios clubes en votación secreta. El presidente de LaLiga argumentó que todo depende de lo que su gestión sea capaz de generar para la industria y recordó que ha tenido y podría seguir teniendo ofertas en otros ámbitos del sector. En un contexto de ajustes económicos en muchos equipos, su nómina sigue siendo un foco de discusión que, lejos de apagarse, alimenta aún más la controversia alrededor de su figura.