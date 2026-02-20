Altas y bajas del Athletic para medirse al Elche en San Mamés

El regreso de Dani Vivian y la baja de Mikel Jauregizar son las principales novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, para el partido de mañana viernes en San Mamés frente al Elche que abrirá la 25ª jornada de LaLiga EA Sports.

Vivian vuelve tras haberse perdido los seis últimos partidos -3 de Liga, 2 de Copa y uno de Liga de Campeones- a causa de una sobrecarga muscular. Además del central internacional también es novedad el centrocampista del filial Eder García.

Por su parte, Jauregizar se perderá el encuentro debido a la lesión en una rodilla que se produjo el pasado domingo en el Carlos Tartiere. El mediocentro vizcaíno se suma a las bajas ya conocidas de los también lesionados Nico Williams, Berenguer, Maroan, Egiluz y Prados y del sancionado Yeray.

La convocatoria del Athletic ante el Elche

La convocatoria para el encuentro frente al Elche, por lo tanto, es la formada por Unai Simón, Areso, Paredes, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Rego, Iñaki Williams, Sancet, Navarro, Guruzeta, Padilla, Gorosabel, Vivian, Lekue, Vesga, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Izeta, Monreal, Selton y Eder García.