Claudia Tendillo: La saga continúa

El apellido Tendillo vuelve a sonar con fuerza en el mundo del fútbol. Y esta vez no es por el pasado glorioso del mítico jugador del Valencia CF Miguel Tendillo. Cada vez se habla más del presente y sobre todo del futuro de su sobrina, Claudia Tendillo, considerada como una de las grandes promesas del fútbol español femenino. 'Clau' tiene 15 años, juega en el Levante UD y es internacional con la selección española sub-16. Este fin de semana disputará su primer torneo Desarrollo de UEFA contra Inglaterra, EEUU y Dinamarca en Antalya (Turquía). Antes de viajar con la expedición nacional, SUPER reunió a Miguel y a Claudia, tío y sobrina, en uno los enclaves más emblemáticos de Moncada: la Ermita de Santa Bárbara. Los dos hablan el mismo idioma de fútbol. El relevo generacional está asegurado. La saga Tendillo continúa.

Claudia, como su tío, comenzó a jugar al fútbol en el Moncadense cuando todavía tenía ocho años. Pronto llamó la atención de los dos grandes clubes de la ciudad. Arrancó en alevines en el Levante UD, pasó por el Valencia CF en infantiles y finalmente regresó al club granota en cadetes. Ahora con 15 años quema etapas a la velocidad de la luz en 3RFEF femenina convertida en una fija en la selección valenciana (desde la sub-12) y la española (Sub-14, Sub-15 y Sub-16). A pesar de su juventud, 'Clau' ya ha llegado a jugar en pretemporada amistosos de 1 y 2RFEF. Especial, distinta y con una salida de balón y una visión de juego fuera de normal. Así definen deportivamente a Claudia los que la conocen. Tiene talento con el balón en los pies, una personalidad 'madura' para su edad y mucha ambición para afrontar nuevos retos. Lejos de creerse nada, la pequeña de los Tendillo tiene los pies en el sueño y se preocupa por compaginar el fútbol y sus estudios.

VALENCIA SPD MIGUEL TENDILLO CON SU SOBRINA CLAUDIA TENDILLO

Una de las claves de su crecimiento como jugadora y adolescente es su entorno familiar y profesional. Una de las voces autorizadas que más le ayuda en su camino hacia el fútbol de élite es la de su tío, con 302 partidos en primera división a lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria deportiva (Valencia, Real Madrid, Sevilla, Burgos y Cádiz). Miguel sigue de cerca la carrera deportiva de su sobrina. Sus consejos son de oro. "Claudia es una jugadora diferente, especial, tiene unas cualidades de más talento que de físico. El físico poco a poco lo irá cogiendo, pero lo importante es que el talento lo lleva dentro. Estoy seguro que con sacrificio y trabajo puede llevar una progresión como la está teniendo y puede estar muy cerca de conseguir la meta de primera división, pero tiene que seguir trabajando y escalando. Mi consejo es que disfrute, que siga como va y que sepa que lo importante es vivir el momento y no mirar más allá. Tiene que ir a por todas, coger lo bueno de todo lo que le vaya pasando y por encima de todo que disfrute del fútbol que es lo que le gusta".

Los consejos del tío

Claudia crece a todos los niveles orgullosa de los consejos de su tío. Es la mejor referencia posible para seguir sus pasos. "Para mí es un orgullo, me ha contado muchas cosas sobre él porque yo no lo pude ver jugar, me han enseñado muchos vídeos y es una pasada para mí. Me fijo en la valentía que tenía, ganaba muchos duelos... Ojalá ser internacional absoluta como él, pero el siempre me dice que lo que tenga que llegar llegará y que disfrute".

'Clau' disfruta y hace disfrutar a los aficionados y a los profesionales del mundo del fútbol que la rodean y participan en su proceso de formación desde hace años. SUPER ha pulsado la opinión de su cuerpo técnico y esto es lo que se piensa de ella de puertas para dentro: "Claudia es una jugadora claramente diferencial, dotada de un talento especial que se refleja en cada una de sus acciones. Destaca por su elegancia en el juego y por una actitud siempre positiva, transmitiendo felicidad y serenidad con su constante sonrisa. Cada vez que entra en contacto con el balón, se intuye que algo relevante está a punto de pasar: ya sea una conducción superando líneas, un regate con el balón perfectamente controlado y pegado al pie, o una acción que obliga al rival a cometer falta ante la dificultad de frenarla. Además, es una futbolista con una notable capacidad de adaptación a distintos contextos y escenarios ya sea del juego como del día a día. Sin necesidad de ejercer un liderazgo explícito, mantiene una presencia influyente en el equipo. Su juego la convierte en una auténtica directora de orquesta, capaz de marcar el ritmo y facilitando el funcionamiento colectivo". Miguel dirigía la defensa. Clau, el centro del campo. El apellido Tendillo todavía va a dar mucho que hablar.