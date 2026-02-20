Dani Olmo le da un zasca a un candidato a la presidencia del Barcelona

El mediocampista del FC Barcelona, Dani Olmo, concedió una entrevista en RAC1 en la que respondió con contundencia a las últimas declaraciones del precandidato a la presidencia del club, Víctor Font, y dejó claro que ya tiene decidido a quién votará en las elecciones del 15 de marzo.

Font se había visto envuelto en la polémica tras cuestionar públicamente el fichaje de Olmo y poner en entredicho el trabajo del entonces director deportivo Deco, sugiriendo que la contratación del centrocampista —fuertemente afectado por lesiones durante parte de la temporada pasada— podría no haber sido la mejor decisión para el club. Estas palabras, pronunciadas en el marco de la precampaña electoral, no pasaron desapercibidas en el vestuario y llegaron al propio jugador.

GIRONA, 16/02/2026.- El delantero del Barcelona Dani Olmo (d) trata de jugar un balón ante Bryan Gil, del Girona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Girona FC y FC Barcelona disputan este lunes en el estadio de Moltilivi. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

En la entrevista a RAC1, Olmo evitó entrar en polémicas personales pero no dudó en mandar un mensaje claro: “Me ha llegado. Que no estén tan enfocados en los jugadores y más en cosas de club”, señaló, incidiendo en que los candidatos deben centrarse en los retos institucionales y estructurales del Barça en lugar de utilizar a futbolistas como argumento político.

El internacional español, además, reafirmó su compromiso con el club blaugrana más allá del terreno de juego. Como socio del FC Barcelona, subrayó su intención de participar en las elecciones, asegurando que ya tiene seleccionado su voto: “Votaré, soy socio y es mi club”.

La intervención de Olmo añade un giro inusual al debate electoral en el Barcelona, donde normalmente los futbolistas se mantienen al margen de las campañas de los candidatos. Su respuesta a Font ha sido interpretada como un gesto de defensa tanto de su propio papel en el equipo como de la esfera deportiva, frente a una precampaña que algunos consideran excesivamente centrada en cuestiones extradeportivas.

En definitiva, la voz de uno de los pilares del proyecto deportivo del Barça esta temporada se ha hecho oír en un contexto de elecciones que promete ser de los más intensos de los últimos años en el club catalán.