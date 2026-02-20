El dato que ridiculiza a la afición del Real Madrid

En un fútbol cada vez más global, más televisado y más sujeto a audiencias millonarias, hay un termómetro que nunca falla para medir la verdadera temperatura de una afición: las entradas visitantes. Y el último dato deja en una posición incómoda al entorno del Real Madrid.

El contexto es sencillo. Osasuna puso a disposición del club blanco 300 entradas para su zona visitante. Una cifra habitual en partidos de alta demanda, especialmente cuando el rival es uno de los gigantes del campeonato. Sin embargo, lo llamativo no es el número inicial, sino el final: 189 entradas han sido devueltas porque no se agotaron. Es decir, ni siquiera 150 aficionados han decidido acompañar al equipo.

Un contraste incómodo

En el fútbol actual, donde desplazarse para seguir al equipo se ha convertido casi en un ritual, la norma es clara: las aficiones agotan sus cupos visitantes. Lo hacen equipos que pelean por la permanencia, clubes históricos en reconstrucción y proyectos emergentes. Lo hacen en frío, en calor, en lunes por la noche o en horarios incómodos. Pero cuando se trata del Real Madrid, la historia parece distinta.

No se trata de un partido menor ni de un desplazamiento transcontinental. Se trata de un encuentro de Liga, de esos que también cuentan, que también suman y que también deciden campeonatos. Sin embargo, el dato refleja una realidad incómoda: la afición blanca no siente la obligación de estar en todos los escenarios.

El mito de la grandeza y la realidad del apoyo

Mientras otras hinchadas convierten cada desplazamiento en una demostración de fidelidad, el madridismo parece seleccionar sus citas. Las noches europeas, las finales, los clásicos… ahí no falla nadie. Pero en el día a día, en los campos donde se construyen las Ligas, la movilización no es la misma. Y eso, en un deporte donde el factor anímico pesa más de lo que muchos reconocen, marca diferencias.

Un síntoma más amplio

No es la primera vez que se cuestiona el ambiente que rodea al equipo blanco, incluso en su propio estadio. El debate sobre si el madridismo es una afición “exigente” o simplemente “fría” vuelve cada cierto tiempo. Este dato no hace más que reabrirlo. Porque 300 entradas para el club más laureado del continente no deberían ser un problema. Y devolver 189 no es una anécdota: es un mensaje.

Histórico ´zasca´ al Real Madrid y al madridismo / SD

En un campeonato donde prácticamente todas las aficiones pequeñas y medianas agotan su cupo visitante en cuestión de horas, que el Real Madrid no haya sido capaz de colocar ni 150 localidades deja una imagen difícil de encajar con el relato de pasión incondicional.

El fútbol no es solo títulos

Ganar construye prestigio. Acompañar construye identidad. La diferencia entre una afición global y una afición caliente suele verse lejos de casa. En esos estadios donde el visitante se hace oír pese a estar en minoría. En esos viajes que no salen en los resúmenes, pero sí cuentan en la memoria colectiva.

El dato está ahí: 300 entradas disponibles, 189 devueltas. Y en el fútbol moderno, donde la fidelidad se presume tanto como los títulos, no es un detalle menor.